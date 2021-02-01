Коронавирус

сегодня, 11:06

За сутки в Липецкой области выявили 149 новых случаев COVID-19, четыре человека умерли

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#коронавирус
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За сутки в Липецкой области выявили 149 новых случаев COVID-19, четыре человека умерли

Выздоровели за сутки после перенесенной болезни 127 человек.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 149 новых случаев коронавирусной инфекции, 127 человек после перенесенного COVID-19 выздоровели, четыре человека от болезни умерли. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии в Липецкой области коронавирусная инфекция выявлена у 21 082 человек, 17 067 из них выздоровели, 373 — умерли.

В России за сутки выявлены 17 648 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 18 169 человек, 437 человек от COVID-19 умерли.

С начала эпидемии в Российской Федерации выявлены 3 868 087 случаев коронавирусной инфекции, 3 318 173 человека выздоровели, 73 619 человек от COVID-19 умерли.
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#коронавирус
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