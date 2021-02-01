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Дерево упало на автомобиль «Мазда»

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#дерево #машина
Дерево упало на автомобиль «Мазда»

31 января в Липецке на улице 8 Марта большое дерево упало на автомобиль «Mazda CX7».

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, дерево упало на автомобиль у дома №18 по улице 8го марта, часть ствола повисла на проводах «Горсвета». 

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- Опиловку упавшего дерева отложили до понедельника, так как без крана ствол мог сильнее повредить автомобиль, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Сегодня работники «Зеленхоза» вместе с работниками управляющей компанией освободят машину и провода от веток.

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Местные жители отмечают, что неоднократно обращались в управляющую компанию по поводу опиловки и сносе аварийных веток и деревьев.

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#дерево #машина

Комментарии (8)

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вердикт

24 минуты назад
обошлось без погибших и славненько
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Большое дерево для большого авто

31 минуту назад
Как говорится, большому кораблю - большой айсберг!
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кпп

32 минуты назад
Руководство сажать надо всех поголовно. Ничего со старыми деревьями не делают.
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skrip

36 минут назад
Кто сказал что это дерево.Обыкновенная ветка.
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Витек

36 минут назад
На Невского рядом с Ростехнадзором дерево на машину упало
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Гость.

44 минуты назад
А что же на счет машины ни слова что она стоит на не оборудованным месте под стоянку и на газоне?
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ник

52 минуты назад
Ахах, карма, нефиг на газонах вёдра ставить
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федя

56 минут назад
Это Американский клен дерево сорняк. В городе город Липецк и на Гербе Липа а Лип в городе раз два и обчелся вижу только на Советской и Водопьянова.
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