Дерево упало на автомобиль «Мазда»

31 января в Липецке на улице 8 Марта большое дерево упало на автомобиль «Mazda CX7».



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, дерево упало на автомобиль у дома №18 по улице 8го марта, часть ствола повисла на проводах «Горсвета».- Опиловку упавшего дерева отложили до понедельника, так как без крана ствол мог сильнее повредить автомобиль, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Сегодня работники «Зеленхоза» вместе с работниками управляющей компанией освободят машину и провода от веток.Местные жители отмечают, что неоднократно обращались в управляющую компанию по поводу опиловки и сносе аварийных веток и деревьев.