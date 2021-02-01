Происшествия

53 минуты назад

Трое погибших, 22 пострадавших: итоги ледяных выходных на дорогах области

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#авария #ДТП
Трое погибших, 22 пострадавших: итоги ледяных выходных на дорогах области

В выходные дни из-за резкой смены погоды дороги региона покрыл гололед. Сложные метеоусловия привели к всплеску аварийности: за трое суток на дорогах Липецкой области погибли три человека,  22 - получили травмы.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 30 января в Задонском районена автотрассе «Дон» столкнулись грузовик «Скания» под управлением 53-летнего мужчины и легковой автомобиль «Фольксваген» с 32-летним водителем. В результате аварии 45-летний пассажир «Фольксвагена» погиб, получили травмы и были госпитализированы водитель автомобиля и его 25-летний пассажир.

31 января в Задонском районе на трассе «Дон» столкнулись «Лада-Ларгус» под управлением 56-летнего мужчины и грузовик «Мерседес» 52-летнего водителя. В аварии пострадали водитель и трое пассажира легкового автомобиля. Всех доставили в больницу. 

На трассе Хлевное – Липецк столкнулись «Нива» под управлением 53-летнего мужчины и грузовик «Мерседес» с 36-летним водителем. От удара обе машины упали в кювет. Водитель и 45-летняя пассажирка «Нивы» погибли на месте

В Лебедянском районе на трассе Липецк – Данков столкнулись автомобили «Форд» с 31-летней женщиной за рулем, «Киа» под управлением 33-летнего водителя и «Ниссан» с 48-летней женщиной – водителем. В аварии получили травмы водитель «Форда» и 13-летняя пассажирка «Ниссана». 

В Ельце на трассе «Дон» столкнулись «ВАЗ-2109» под управлением 27-летнего водителя, «Хендай» с 58-летним водителем и «Лада-Калина» под управлением 49-летнего мужчины. С места аварии доставлены в больницу две пассажирки «Хендая», одна из них 15-летняя девочка.

В Липецком районе на автодороге «Южный обход» столкнулись автомобили «Чери» с 46-летним мужчиной и «Шкода» под управлением 35-летнего водителя. В аварии получили травмы два пассажира «Шкода», в том числе 6-летний мальчик.

За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4795 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 27 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 104.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 3761 случай превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушение правил парковки.

Также зафиксированы 75 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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#авария #ДТП

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