53 минуты назад
Трое погибших, 22 пострадавших: итоги ледяных выходных на дорогах области
В выходные дни из-за резкой смены погоды дороги региона покрыл гололед. Сложные метеоусловия привели к всплеску аварийности: за трое суток на дорогах Липецкой области погибли три человека, 22 - получили травмы.
31 января в Задонском районе на трассе «Дон» столкнулись «Лада-Ларгус» под управлением 56-летнего мужчины и грузовик «Мерседес» 52-летнего водителя. В аварии пострадали водитель и трое пассажира легкового автомобиля. Всех доставили в больницу.
На трассе Хлевное – Липецк столкнулись «Нива» под управлением 53-летнего мужчины и грузовик «Мерседес» с 36-летним водителем. От удара обе машины упали в кювет. Водитель и 45-летняя пассажирка «Нивы» погибли на месте.
В Лебедянском районе на трассе Липецк – Данков столкнулись автомобили «Форд» с 31-летней женщиной за рулем, «Киа» под управлением 33-летнего водителя и «Ниссан» с 48-летней женщиной – водителем. В аварии получили травмы водитель «Форда» и 13-летняя пассажирка «Ниссана».
В Ельце на трассе «Дон» столкнулись «ВАЗ-2109» под управлением 27-летнего водителя, «Хендай» с 58-летним водителем и «Лада-Калина» под управлением 49-летнего мужчины. С места аварии доставлены в больницу две пассажирки «Хендая», одна из них 15-летняя девочка.
В Липецком районе на автодороге «Южный обход» столкнулись автомобили «Чери» с 46-летним мужчиной и «Шкода» под управлением 35-летнего водителя. В аварии получили травмы два пассажира «Шкода», в том числе 6-летний мальчик.
За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 4795 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 27 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 104.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 3761 случай превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушение правил парковки.
Также зафиксированы 75 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.