Новое о коронавирусе к 1 февраля: ученые объяснили, почему не все люди восприимчивы к SARS-CoV-2

Американские ученые Института медицинских открытий Сэнфорда Бернема Пребиса попытались понять, почему некоторые люди не болеют COVID-19, несмотря на то, что ранее не сталкивались с новой коронавирусной инфекцией и не делали прививку.





Исследователи из Института медицинских открытий Сэнфорда Бернема в США выявили причины невосприимчивости некоторых людей к новому вирусу SARS-CoV-2, а также описали их основные формирования иммунитета против COVID-19. Исследование опубликовано в журнале Science, передают РИА Новости.



Пандемия COVID-19 выявила широкий спектр иммунных реакций у людей, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, и, соответственно, самые различные клинические исходы. Так, работа иммунной системы запускается после того, как вирусы попадают в клетки – например, для борьбы с инфекцией она активизирует врожденные иммунные реакции, такие как воспаление. Те в свою очередь активируют адаптивную иммунную систему. Попадая в лимфоидные органы, вирусные белки встречаются с Т- и В-клетками, распознающие только те вирусы, с которыми они раньше знакомились. Принцип вакцин основан именно на защитной иммунной памяти. В то же время исследователи отмечают, что зачастую Т- и В-клеточная реакция на SARS-CoV-2 имеет место у людей, которые ранее не встречались с этим вирусом.



Ученые предположили, что иммунный ответ на SARS-CoV-2 может зависеть от истории с предыдущих встреч с вирусами каждого человека. Возможно, что наличие у этих людей такого клеточного иммунитета связано с существованием в их организме Т- и В-клеток, специфических к другим человеческим коронавирусам семейства HCoVs, проявляющимся в виде обычной простуды. Например, Т-клетки, реагирующие на белки SARS-CoV-2, были выявлены и у лиц, ранее инфицированных вирусом атипичной пневмонии SARS-CoV. Точно так же ученые выявили обратный механизм - антитела IgG от пациентов с COVID-19 сильно реагируют на белки обычных простудных коронавирусов. При этом, реакция каждого организма была индивидуальна в зависимости от истории его инфицирований.



В дальнейшем авторы планируют выяснить, могут ли предшествующие инфицирования другими респираторными инфекциями или иммуноопосредованные состояния, такие как астма, повысить или понизить восприимчивость к SARS-CoV-2, а также разобраться, на чем основываются различия в адаптивных иммунных ответах между детьми и взрослыми.



Это не первое исследование ученых, которое пытается дать ответ на вопрос, почему заболевшие переносят коронавирусную инфекцию с разной степенью тяжести, а некоторые вовсе не заболевают, столкнувшись с вирусной нагрузкой. В начале января 2021 года итальянские исследователи из Миланского университета попытались разобраться с загадкой острова Джильо - несмотря на высоко развитый туризм, за все время пандемии здесь не было зафиксировано ни единого случая заражения Covid-19 среди местного населения. Инфекция была выявлена только у приезжих туристов, которые из-за замкнутой среды постоянно контактируют с островитянами. Чтобы разобраться в причинах вирусоустойчивости жителей Джильо, ученые Миланского университета провели в период с 29 апреля по 3 мая 2020 года обширное серологическое исследование. В экспресс-тестировании на антитела IgM и IgG и в ПЦР-исследовании слюны приняли участие все взрослые островитяне (634 человека) и 89 приезжих. Антитела IgM обнаружили только у одного жителя, который прибыл на Джильо в конце весны и переносил заболевание бессимптомно. Чтобы убедиться в этом, ученые трижды повторили тест. Еще у двух человек, у которых ранее был положительный ПЦР-тест, нашли антитела IgG. Среди образцов слюны островитян не было ни одного положительного результата на коронавирус.



Отсутствие симптоматических случаев COVID-19 на острове исследователи объясняют двумя причинами. По их мнению, кристально чистый воздух и отсутствие загрязняющих примесей вполне могли в значительной мере ограничить распространение инфекции. Но ключевым фактором, согласно их предварительным заключениям, является все же возможное наличие у жителей острова перекрестного иммунитета к близкородственному эндемичному патогену, который играет важную роль в сопротивлении инфекциям. Перекрестный реактивный иммунитет играет важную роль в сопротивлении инфекциям. Иммунитет местных жителей к SARS-CoV-2, по мнению ученых, вполне мог быть опосредован клоном Т-лимфоцитов CD4, реагирующим на антигены эндемичных коронавирусов, вызывающих простуду. Вторую причину эксперты считают на данном этапе наиболее вероятной. В дальнейшем авторы исследования планируют продолжить еще один раунд серологического скрининга, а также более детально изучить особенности микроклимата острова. Результаты их исследования опубликованы на сайте препринтов medRxiv.



На момент подготовки материала в мире зафиксировано 103 211 090 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 2 231 361 человек, вылечились 73 378 437 заразившихся. В России выявлено 3,85 миллиона пострадавших, она остается на четвертом месте после США, Индии, Бразилии. Рубеж в три миллиона пострадавших от коронавирусной инфекции пересекли Великобритания и Франция. Свыше двух миллионов пострадавших отмечается в Испании, Италии, Турции, Германии, Колумбии. Более миллиона заразившихся – в Аргентине, Мексике, Польше, ЮАР, Иране, Украине, Перу, Индонезии.

