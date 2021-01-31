Происшествия

сегодня, 18:13

На трассе Липецк-Хлевное грузовик подмял «Ниву», погибли два человека

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#авария #ДТП
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На трассе Липецк-Хлевное грузовик подмял «Ниву», погибли два человека

По предварительным данным, «Ниву» занесло.

- По предварительным данным, автомобиль «Нива» занесло из-за скользкой дороги и он выехал навстречу грузовику. После столкновения «Ниву» выбросило на обочину после на нее упал грузовик. Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли, водитель грузовика госпитализирован. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства аварии выясняются, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

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Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области.

Сегодня же произошло еще одно столкновение грузовика и легкового автомобиля. Как рассказали в областном управлении МВД, на 428 километре трассы «Дон» грузовик «Мерседес» остановился перед аварией и в него врезался автомобиль «Лада Ларгус». В аварии серьезно пострадали водитель и пассажир «Ларгуса». Оба госпитализированы.

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Видео ГУ МЧС РФ по Липецкой области.

Напомним, что сегодня спасатели предостерегли водителей от использования транспорта — дороги области небезопасны из-за гололеда.
2 2496
#авария #ДТП
3

Комментарии (2)

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48 минут назад
не фига себе , много видел , но такое первый раз. Выражаю родным свои соболезнование.
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н-дя

58 минут назад
Типа полный привод,все под контролем.....
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