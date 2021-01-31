Происшествия
сегодня, 18:13
На трассе Липецк-Хлевное грузовик подмял «Ниву», погибли два человека
По предварительным данным, «Ниву» занесло.
- По предварительным данным, автомобиль «Нива» занесло из-за скользкой дороги и он выехал навстречу грузовику. После столкновения «Ниву» выбросило на обочину после на нее упал грузовик. Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли, водитель грузовика госпитализирован. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства аварии выясняются, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области.
Сегодня же произошло еще одно столкновение грузовика и легкового автомобиля. Как рассказали в областном управлении МВД, на 428 километре трассы «Дон» грузовик «Мерседес» остановился перед аварией и в него врезался автомобиль «Лада Ларгус». В аварии серьезно пострадали водитель и пассажир «Ларгуса». Оба госпитализированы.
Видео ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
Напомним, что сегодня спасатели предостерегли водителей от использования транспорта — дороги области небезопасны из-за гололеда.
Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области.
Сегодня же произошло еще одно столкновение грузовика и легкового автомобиля. Как рассказали в областном управлении МВД, на 428 километре трассы «Дон» грузовик «Мерседес» остановился перед аварией и в него врезался автомобиль «Лада Ларгус». В аварии серьезно пострадали водитель и пассажир «Ларгуса». Оба госпитализированы.
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Видео ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
Напомним, что сегодня спасатели предостерегли водителей от использования транспорта — дороги области небезопасны из-за гололеда.
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н-дя