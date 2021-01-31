Гололед привел к росту аварий на дорогах Липецкой области

31 января на дорогах Липецкой области произошло несколько аварий, в которых пострадали люди.



Аварии с пострадавшими произошли в Задонском районе на 428 км трассы «Дон», в Лебедянском районе на 42 км автодороги Липецк-Данков, в Липецком районе на окружной автодороге в районе стрельбища, в Становлянском районе на 356 км трассы «Дон», в Липецке на окружной дороге, где легковой автомобиль врезался в препятствие.ГУ МЧС РФ по Липецкой области предлагает ограничить поездки из-за сложных метеоусловий.