Общество

20 минут назад

Гололед привел к росту аварий на дорогах Липецкой области

3 392
#авария #ДТП
Гололед привел к росту аварий на дорогах Липецкой области

31 января на дорогах Липецкой области произошло несколько аварий, в которых пострадали люди.

Аварии с пострадавшими произошли в Задонском районе на 428 км трассы «Дон», в Лебедянском районе на 42 км автодороги Липецк-Данков, в Липецком районе на окружной автодороге в районе стрельбища, в Становлянском районе на 356 км трассы «Дон», в Липецке на окружной дороге, где легковой автомобиль врезался в препятствие.

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ГУ МЧС РФ по Липецкой области предлагает ограничить поездки из-за сложных метеоусловий. 
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#авария #ДТП

Комментарии (3)

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ё

2 минуты назад
Соблюдайте скоростной режим на дорогах.
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Роман

4 минуты назад
Дорога как каток, будте внимателины на дороге и не гоните.
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дед

4 минуты назад
При СССР в * ,а сейчас в ютубе.
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