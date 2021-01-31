Погода в Липецке

52 минуты назад

В Липецкой области немного похолодает

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#похолодание
В Липецкой области немного похолодает

В ближайшие сутки погода на территории Липецкой области будет неустойчивой, пройдут осадки преимущественно в виде снега. Среднесуточные температуры воздуха составят 4-6 градусов мороза, что на 4-6 градусов выше нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем осадки в виде снега. Ветер юго-восточный, 6-11 м/сек, ночью временами порывы до 17 м/сек. Температура ночью составит от 7 до 12 градусов мороза, днем будет от 1 до 6 градусов мороза. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем осадки преимущественно в виде снега. Температура ночью составит от 8 до 10 градусов мороза, днем ожидается от 1 до 3 градусов мороза. 

День 1 февраля стал самым теплым в Липецке в 1914 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 38 градусов мороза.  
1 564
#похолодание

Комментарии (1)

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Котэ

42 минуты назад
Что толку? Кушать все равно нечего...
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