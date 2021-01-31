52 минуты назад
В Липецкой области немного похолодает
В ближайшие сутки погода на территории Липецкой области будет неустойчивой, пройдут осадки преимущественно в виде снега. Среднесуточные температуры воздуха составят 4-6 градусов мороза, что на 4-6 градусов выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем осадки преимущественно в виде снега. Температура ночью составит от 8 до 10 градусов мороза, днем ожидается от 1 до 3 градусов мороза.
День 1 февраля стал самым теплым в Липецке в 1914 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1917 году – 38 градусов мороза.
Котэ