COVID не сумел сбить прицел: наши стрелки по-прежнему одни из сильнейших в России

На первых соревнованиях после почти годичной паузы наши снайперы завоевали награды всех достоинств.



В Ижевске прошли Всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического и малокалиберного оружия среди юниоров до 21 года.

Из-за пандемии COVID спортсмены этого возраста не соревновались в России с февраля 2020 года, то есть вынужденная пауза затянулась почти на год! В итоге на первые соревнования-2021 приехало огромное количество участников – более 400 человек из 39 регионов страны. Сборная Липецкой области собрала комплект медалей – два «золота», одно «серебро» и одну «бронзу».

Одним из героев ижевского турнира стал 17-летний кандидат в мастера спорта из Липецка Алексей Яричин (на фото слева). В первый же день он выиграл состязания в скоростной стрельбе из пневматического пистолета (упражнение ППП). Стрельба здесь ведётся по особенным правилам: перед спортсменом возникают 5 мишеней, которые он должен поразить за несколько секунд. В восьми сериях Яричин поразил ровно 30 целей, причём в самый ответственный момент – в двух заключительных подходах стрелял без промаха, поразив все 5 целей. Этот результат стал лучшим среди 29-ти участников. Второе место занял Дмитрий Минкин из Орла, совершивший на три точных выстрела меньше – 27 очков, замкнул «тройку» призёров Владислав Колодезный из Белгорода – 25 очков.

На достигнутом Алексей не остановился и завоевал ещё одну награду высшей пробы – в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета в составе смешанной пары вместе с Дарьей Литау из Новосибирской области.

Показав лишь 4-й результат в квалификации Яричин и Литау преобразились в решающей стадии. Они выиграли полуфинал, а в медальном матче за «золото» не оставили никаких шансов столичным стрелкам Михаилу Хухашвили и Яне Бессмертной, победив 9:3.

Но и на этом не остановился ученик Нелли Мининой. Вместе с Литау он взял и «серебро» в турнире смешанных пар по стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров. Добравшись до финала, этот дуэт уступил лишь другой московской паре Дмитрия Малюкова и Альбины Бевз – 187,2:192,7.

Липецкий тандем Никиты Гугнина и Алины Храмченко (на фото справа и в центре) добыл «бронзу» в турнире смешанных пар по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. Липчане стали третьими по итогам квалификации, сразу попали в «бронзовый» матч, в котором «перестреляли» конкурентов из Санкт-Петербурга – 17:13.

В финале же москвичи Тимофей Олейников и Ольга Щербакова победили Максима Михайлова и Алину Хазбуллину из Ямало-Ненецкого автономного округа – 17:11.

Высокие результаты липецких стрелков в соревнованиях, которые по составу участников почти ничем не уступят первенству России, говорят только об одном – никакая зараза и никакие вынужденные перерывы в выступлениям не способны помешать подготовке стрелков в одной из самых сильнейших школ России - СШОР №13 и клубе «Липецкий Металлург».