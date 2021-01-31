Коронавирус

40 минут назад

150 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено за сутки

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#коронавирус
150 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено за сутки

Один человек от COVID-19 скончался.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлены 150 новых случаев коронависрной инфекции, COVID-19 вылечились 138 человек, один человек от болезни умер. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии в Липецкой области коронавирсная инфекция выявлена у 20 933 человек, 16 940 из них выздоровели, 369 — умерли.

В России за сутки выявлены 18 359 случаев коронавирусной инфекции, 20 040 человек выздоровели, 485 — от COVID-19 умерли.

С начала эпидемии в России выявлены 3 850 439 случаев коронавирусной инфекции, 3 300 004 человека выздоровели, 73 182 человека от COVID-19 умерли.
366
#коронавирус

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