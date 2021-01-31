Общество

сегодня, 10:18

Липецк опять поплыл: городские службы откачивают воду с дорог

8 1013
#оттепель #дождь
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Липецк опять поплыл: городские службы откачивают воду с дорог

Накануне вечером, 30 января, в Липецке выпал снег, а уже в ночь на 31 января он растаял, пошёл дождь.

Субботним вечером городские дороги посыпали противогололёдными материалами 25 единиц спецтехники, а уже утром воскресенья специалистам муниципального управления благоустройства пришлось выводить четыре ассенизаторские машины на откачку воды с дорог.

- В первую очередь мы направили людей и технику в проблемные точки - на улицы 50 лет НЛМК и Неделина, а также в район 3 участка ЛТЗ, - сообщил начальник управления Алексей Романчукевич.

По словам коммунальщиков, уже утром от жителей начали поступать заявки по поводу подтопления улиц. Так, например, на Яна Берзина скопилась вода из-за забившейся дождеприёмной решётки. Работы по прочистке ливневок продолжаются. Ожидается, что уже в ближайшее время ситуация стабилизируется. Кроме того, сотрудники управления откачивают воду с дорог Липецка, необорудованных сетями дождевой канализации. Особое внимание они будут уделять обращениям липчан.

8 1013
#оттепель #дождь
1

Комментарии (8)

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игорь тракторист лгэк

16 минут назад
после ихних противолёдных посыпушек мащина сгнила негодяи
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мама, дорогая

30 минут назад
Сначала весь снег с песком гребли к бордюрам, завалили все решетки ливневой канализации грязью, а теперь у них начались потопы. Мама, дорогая- страна идиотов- это надо же додуматься забить песком ливневку, а потом начнут нам петь про сплошные засоры. Это настоящее вредительство!
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А вот реально что творится.

40 минут назад
По одной из перечисленных дорог катается туда сюда бочка для откачки и пробивки. Это таким способом идет прочистка колодцев с трубами слива? Зато по обочине кораблики можно пускать, воды по щеколду. Пройти пешеходные зоны не намокнув не возможно без резиновых сапог но не погода чтоб их одевать. Тем-более есть камеры и по ним можно смотреть как машина катается туда сюда.
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)))

45 минут назад
автоледи, это грейдер.... хотя, за чем вам это знать.........))))....
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А у Баклана

47 минут назад
Что уже откачали.
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Артурчик

сегодня, 10:38
Хорошая сказка с утра.
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автоледи

сегодня, 10:26
А вот этот экскаватор на фото,асфальт не вскроет???
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Гость

сегодня, 10:24
А куда обращаться. Где адрес и телефон? Пишите и звоните на деревню деду. А они напишу что всё у них выполнено.
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