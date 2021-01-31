Брат застрелил сестру за сутки до ее свадьбы

В Индии мужчина застрелил свою сестру за день до ее свадьбы после публикации фотографий девушки с любовником, об этом сообщает местный телеканал TV9.





По данным телеканала, накануне свадьбы любовник девушки, с которой он состоял в отношениях несколько лет, опубликовал в Сети и разослал ее родственникам их совместные фотографии.



Из-за публикации снимков брат невесты, который выступал против их отношений, пришел в ярость, взял пистолет у своего друга, после чего застрелил свою сестру.



Сообщается, что полиция арестовала мужчину, он признался в совершении преступления, пишет





Инцидент произошел в городе Мератх в штате Уттар-Прадеш на севере страны.По данным телеканала, накануне свадьбы любовник девушки, с которой он состоял в отношениях несколько лет, опубликовал в Сети и разослал ее родственникам их совместные фотографии.Из-за публикации снимков брат невесты, который выступал против их отношений, пришел в ярость, взял пистолет у своего друга, после чего застрелил свою сестру.Сообщается, что полиция арестовала мужчину, он признался в совершении преступления, пишет ria.ru