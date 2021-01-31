В США конгрессмен заразился коронавирусом после двух прививок от Pfizer

Член Конгресса от штата Массачусетс Стивен Линч, будучи вакцинированным препаратом Pfizer/BioNTech, получил положительный результат теста на коронавирус после того, как у одного из сотрудников его офиса в начале недели выявили инфекцию. Об этом пишет газета The Washington Post.





По ее словам, у Линча нет симптомов заболевания, чувствует он себя хорошо. На протяжении недели политик будет находиться на карантине и выполнять свои обязанности удаленно. Тарпи также отметила, что конгрессмен следовал всем рекомендациям и продолжает это делать после прививки.



Газета также уточнила, что еще один член конгресса от этого же штата получила положительный тест на коронавирус — Лори Трэхэн. У нее также нет симптомов.



"Я призываю всех относиться к этому вирусу серьезно и следовать рекомендациям носить маску, сохранять безопасную социальную дистанцию, избегать больших собраний и по возможности оставаться дома", — приводят ее слова газета.



Эксперты в области здравоохранения подчеркнули, что после второй дозы препарата от Pfizer требуется одна неделя для достижения 95 процентной эффективности, а для препарата от Moderna — две недели для достижения 94-процентной отметки.

Ранее стало известно, что в США скончался мужчина, получивший вакцину от коронавируса 21 января. Как отмечается, в декабре у него был положительный результат теста на COVID-19, за несколько часов до смерти ему ввели вакцину. Причины смерти не сообщаются, ведется расследование.



В начале января медбрат из Калифорнии получил положительный тест на коронавирус через восемь дней после прививки препаратом Pfizer.



В США сейчас одобрены две вакцины против коронавируса — от Pfizer и Moderna. Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что к лету будут закуплены еще 200 миллионов доз вакцин от коронавируса — по 100 от Pfizer и от Moderna. Общее число поставок планируют повысить с 400 миллионов доз до 600 миллионов доз.



Всего в США число случаев заражения коронавирусом превысило 26 миллионов, умерло более 438 тысяч человек.

Отмечается, что он получил вторую дозу вакцины до инаугурации президента США Джо Байдена 20 января. Однако, в офисе конгрессмена отказались назвать точную дату прививки. Как отметила пресс-секретарь Линча Молли Роуз Тарпи, перед церемонией у него был отрицательный тест, пишет ria.ru По ее словам, у Линча нет симптомов заболевания, чувствует он себя хорошо. На протяжении недели политик будет находиться на карантине и выполнять свои обязанности удаленно. Тарпи также отметила, что конгрессмен следовал всем рекомендациям и продолжает это делать после прививки.Газета также уточнила, что еще один член конгресса от этого же штата получила положительный тест на коронавирус — Лори Трэхэн. У нее также нет симптомов."Я призываю всех относиться к этому вирусу серьезно и следовать рекомендациям носить маску, сохранять безопасную социальную дистанцию, избегать больших собраний и по возможности оставаться дома", — приводят ее слова газета.Эксперты в области здравоохранения подчеркнули, что после второй дозы препарата от Pfizer требуется одна неделя для достижения 95 процентной эффективности, а для препарата от Moderna — две недели для достижения 94-процентной отметки.Ранее стало известно, что в США скончался мужчина, получивший вакцину от коронавируса 21 января. Как отмечается, в декабре у него был положительный результат теста на COVID-19, за несколько часов до смерти ему ввели вакцину. Причины смерти не сообщаются, ведется расследование.В начале января медбрат из Калифорнии получил положительный тест на коронавирус через восемь дней после прививки препаратом Pfizer.В США сейчас одобрены две вакцины против коронавируса — от Pfizer и Moderna. Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что к лету будут закуплены еще 200 миллионов доз вакцин от коронавируса — по 100 от Pfizer и от Moderna. Общее число поставок планируют повысить с 400 миллионов доз до 600 миллионов доз.Всего в США число случаев заражения коронавирусом превысило 26 миллионов, умерло более 438 тысяч человек.