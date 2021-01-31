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В США конгрессмен заразился коронавирусом после двух прививок от Pfizer
Член Конгресса от штата Массачусетс Стивен Линч, будучи вакцинированным препаратом Pfizer/BioNTech, получил положительный результат теста на коронавирус после того, как у одного из сотрудников его офиса в начале недели выявили инфекцию. Об этом пишет газета The Washington Post.
По ее словам, у Линча нет симптомов заболевания, чувствует он себя хорошо. На протяжении недели политик будет находиться на карантине и выполнять свои обязанности удаленно. Тарпи также отметила, что конгрессмен следовал всем рекомендациям и продолжает это делать после прививки.
Газета также уточнила, что еще один член конгресса от этого же штата получила положительный тест на коронавирус — Лори Трэхэн. У нее также нет симптомов.
"Я призываю всех относиться к этому вирусу серьезно и следовать рекомендациям носить маску, сохранять безопасную социальную дистанцию, избегать больших собраний и по возможности оставаться дома", — приводят ее слова газета.
Эксперты в области здравоохранения подчеркнули, что после второй дозы препарата от Pfizer требуется одна неделя для достижения 95 процентной эффективности, а для препарата от Moderna — две недели для достижения 94-процентной отметки.
Ранее стало известно, что в США скончался мужчина, получивший вакцину от коронавируса 21 января. Как отмечается, в декабре у него был положительный результат теста на COVID-19, за несколько часов до смерти ему ввели вакцину. Причины смерти не сообщаются, ведется расследование.
В начале января медбрат из Калифорнии получил положительный тест на коронавирус через восемь дней после прививки препаратом Pfizer.
В США сейчас одобрены две вакцины против коронавируса — от Pfizer и Moderna. Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что к лету будут закуплены еще 200 миллионов доз вакцин от коронавируса — по 100 от Pfizer и от Moderna. Общее число поставок планируют повысить с 400 миллионов доз до 600 миллионов доз.
Всего в США число случаев заражения коронавирусом превысило 26 миллионов, умерло более 438 тысяч человек.