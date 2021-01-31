Украина может лишиться Закарпатья из-за хитрой стратегии Венгрии

Для обывателей Закарпатье – это такая область Украины, которая единовременно граничит с четырьмя государствами. Однако Венгрия видит её иначе. Для Будапешта Закарпатье самый настоящий лакомый кусок пирога. При этом аппетит венгров наравне с внешнеполитическими амбициями оказался весьма велик.





Ещё совсем недавно мы наблюдали, как Венгрия начала уделять много вниманию этническим венграм, проживающих на территории Закарпатья. Кроме того, Будапешт начал серьезно поддерживать провенгерских политиков. А это, к слову обернулось самым настоящим скандалом. Сами судите, тут можно увидеть очевидное вмешательство в суверенные дела государства. Параллельно с этим лоббирование интересов Венгрии.



«Бардак» решить удалось, вот только для этого Киеву пришлось воспользоваться услугами сотрудников СБУ. Без этого венгерская вольница и дальше продолжила бы свои одиозные выходки, который ни капли не устраивают мистера Владимира Зеленского. Силовики также побеспокоили представителей венгерской диаспоры «внезапными» обыски.



Кроме того, пришлось задействовать ещё одну силу, правда не такую официальную. Речь идет о радикальных националистах, коих среди украинского населения собрать не представляет совершенно никакой сложности. Они приехали в Закарпатье и начали топтать тяжелыми сапогами клумбу на которой восходили ростки венгерского сепаратизма.



Но!



Будапешт оказался не лыком шит. Как я писал выше, аппетит Венгрии оказался слишком велик, чтобы из-за такой «мелочи» взять и отказаться от лакомого Закарпатья. Нет, никакого отказа. Однако сменить тактику все же пришлось. Проигранная битва – далеко не война, так что отчаиваться не стоит.



Если агрессивная оккупация потерпела фиаско, то стоит сменить ракурс. Существует метод мирного захвата, который называется инвестиционным. В наше время деньги открывают гораздо больше дверей, чем лом.



Работать это будет следующим образом. Будапешт будет вливать большие финансовые потоки, которые ой как сегодня нужны Киеву. Брать – не отдавать, а отдавать рано или поздно придется. Сегодня Украина имеет многомиллиардные долги, с которыми не может разобраться. Все это видят и прекрасно понимают, как можно воспользоваться ситуацией для собственной выгоды.



Однажды от Киева потребуют платить по долгам. Майданные реформаторы попросту окажутся вынуждены отдать свои земли, ведь это будет единственным способом разобраться с долговыми обязательствами.



Если вы думаете, что это такие дальновидные планы, о которым пока и говорить не стоит. Мол, зачем слушать эти прогнозы, которых в интернете огромное множество.



Так вот, на сегодняшний день в Киеве приняли предложение Будапешта, согласно которому в приграничную инфраструктуру двух государств будет вложена внушительная сумма в 50 миллионов евро. На эти деньги планируется построить новые мосты, дороги и пограничные переходы.



Киев почуял запах денег и сразу потерял бдительность, что, к слову, характеризует местных властей далеко не лучшим образом. Личное обогащение всегда было весьма важным вопросом для украинского истеблишмента. Эта ситуация – не исключение. Так что есть все основания полагать, что однажды Закарпатье перейдет в распоряжение венгров за нынешние инвестиции.

Будапештские власти не готовы сидеть без дела. Уже сейчас они начали реализовывать стратегию по захвату региона Незалежной Закарпатье. При этом руководство страны верит, что достичь успеха удастся с помощью использования финансовых рычагов, пишет zbr24.ru Ещё совсем недавно мы наблюдали, как Венгрия начала уделять много вниманию этническим венграм, проживающих на территории Закарпатья. Кроме того, Будапешт начал серьезно поддерживать провенгерских политиков. А это, к слову обернулось самым настоящим скандалом. Сами судите, тут можно увидеть очевидное вмешательство в суверенные дела государства. Параллельно с этим лоббирование интересов Венгрии.«Бардак» решить удалось, вот только для этого Киеву пришлось воспользоваться услугами сотрудников СБУ. Без этого венгерская вольница и дальше продолжила бы свои одиозные выходки, который ни капли не устраивают мистера Владимира Зеленского. Силовики также побеспокоили представителей венгерской диаспоры «внезапными» обыски.Кроме того, пришлось задействовать ещё одну силу, правда не такую официальную. Речь идет о радикальных националистах, коих среди украинского населения собрать не представляет совершенно никакой сложности. Они приехали в Закарпатье и начали топтать тяжелыми сапогами клумбу на которой восходили ростки венгерского сепаратизма.Будапешт оказался не лыком шит. Как я писал выше, аппетит Венгрии оказался слишком велик, чтобы из-за такой «мелочи» взять и отказаться от лакомого Закарпатья. Нет, никакого отказа. Однако сменить тактику все же пришлось. Проигранная битва – далеко не война, так что отчаиваться не стоит.Если агрессивная оккупация потерпела фиаско, то стоит сменить ракурс. Существует метод мирного захвата, который называется инвестиционным. В наше время деньги открывают гораздо больше дверей, чем лом.Работать это будет следующим образом. Будапешт будет вливать большие финансовые потоки, которые ой как сегодня нужны Киеву. Брать – не отдавать, а отдавать рано или поздно придется. Сегодня Украина имеет многомиллиардные долги, с которыми не может разобраться. Все это видят и прекрасно понимают, как можно воспользоваться ситуацией для собственной выгоды.Однажды от Киева потребуют платить по долгам. Майданные реформаторы попросту окажутся вынуждены отдать свои земли, ведь это будет единственным способом разобраться с долговыми обязательствами.Если вы думаете, что это такие дальновидные планы, о которым пока и говорить не стоит. Мол, зачем слушать эти прогнозы, которых в интернете огромное множество.Так вот, на сегодняшний день в Киеве приняли предложение Будапешта, согласно которому в приграничную инфраструктуру двух государств будет вложена внушительная сумма в 50 миллионов евро. На эти деньги планируется построить новые мосты, дороги и пограничные переходы.Киев почуял запах денег и сразу потерял бдительность, что, к слову, характеризует местных властей далеко не лучшим образом. Личное обогащение всегда было весьма важным вопросом для украинского истеблишмента. Эта ситуация – не исключение. Так что есть все основания полагать, что однажды Закарпатье перейдет в распоряжение венгров за нынешние инвестиции.