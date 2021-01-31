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В Омске убит футболист «Иртыша»
Полиция и следователи установили личности подозреваемых в убийстве экс-футболиста омского «Иртыша» Егора Дробыша и покушении на убийство его друга Виталия Романчука. Подозреваемых уже задержали, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.
Удалось установить личности подозреваемых. 30 января по месту жительства в Советском округе задержали 33-летнего мужчину. Второго — 30-летнего — застали в квартире у знакомых на Космическом проспекте.
Задержанные рассказали о ночных событиях 27 января. На улице якобы заметили двоих парней, идущих из магазина. Один нападавший ударил юношу в спину. Завязалась потасовка. В итоги молодым людям нанесли ножевые ранения. Как известно, от полученных травм скончался бывший футболист омского «Иртыша» Егор Дробыш. Второй пострадавший — Виталий Романчук — попал в больницу и был прооперирован.
Сейчас подозреваемые находятся в СИЗО. Областные следователи ходатайствуют в пользу заключения мужчин под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает gorod55.ru