Общество
55 минут назад
За год признаны банкротами 833 липчанина
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За год в Арбитражный суд Липецкой области поступило 1683 заявления о несостоятельности (банкротстве).
В Липецкой области растет количество дел о несостоятельности (банкротстве).
- Данный правовой институт становится все более востребован, - отмечают в пресс-службе Арбитражного суда Липецкой области. - В 2020 году в суд поступило 1683 заявления о несостоятельности (банкротстве), в 2019 году таких заявлений было 917. Рост составил 84%.
Особенно выросло количество заявлений о несостоятельности (банкротстве) физических лиц – в 2,3 раза (1539 заявлений в 2020 году против 660 заявлений в 2019 году). В 2020 году несостоятельными (банкротами) признаны 833 гражданина.
- Данный правовой институт становится все более востребован, - отмечают в пресс-службе Арбитражного суда Липецкой области. - В 2020 году в суд поступило 1683 заявления о несостоятельности (банкротстве), в 2019 году таких заявлений было 917. Рост составил 84%.
Особенно выросло количество заявлений о несостоятельности (банкротстве) физических лиц – в 2,3 раза (1539 заявлений в 2020 году против 660 заявлений в 2019 году). В 2020 году несостоятельными (банкротами) признаны 833 гражданина.
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