Общество

55 минут назад

За год признаны банкротами 833 липчанина

6 286
#банкротство #суд
За год признаны банкротами 833 липчанина

За год в Арбитражный суд Липецкой области поступило 1683 заявления о несостоятельности (банкротстве).

В Липецкой области растет количество дел о несостоятельности (банкротстве).

- Данный правовой институт становится все более востребован, - отмечают в пресс-службе Арбитражного суда Липецкой области. - В 2020 году в суд поступило 1683 заявления о несостоятельности (банкротстве), в 2019 году таких заявлений было 917. Рост составил 84%.

Особенно выросло количество заявлений о несостоятельности (банкротстве) физических лиц – в 2,3 раза (1539 заявлений в 2020 году против 660 заявлений в 2019 году). В 2020 году несостоятельными (банкротами) признаны 833 гражданина.
6 286
#банкротство #суд

Комментарии (6)

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Перри Мейсон

13 минут назад
Значит не вписались в рынок..
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Дрон

13 минут назад
Паша, 100% поддерживаю, клоуны
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Липчанин

25 минут назад
Рывки и прорывы на деле
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Кондор

33 минуты назад
Паша, и коллекторы не нужны...
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Паша

36 минут назад
Молодцы деньги берут,а отдавать не хотят.надо что-бы приставы забирали самое ценное продавали по дешевле,в счёт погашения.а если признают банкротом,то, лет 10 ни каких поездок за границу, покупок машин и квартир.даже продажа билетов (самолёт,поезд)по фамилии под запрет....
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Гы

39 минут назад
У меня подруга то же банкрот,недавно признали. Только это все из за невозможности сделать по другому.
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