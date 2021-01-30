За год признаны банкротами 833 липчанина

За год в Арбитражный суд Липецкой области поступило 1683 заявления о несостоятельности (банкротстве).

В Липецкой области растет количество дел о несостоятельности (банкротстве).



- Данный правовой институт становится все более востребован, - отмечают в пресс-службе Арбитражного суда Липецкой области. - В 2020 году в суд поступило 1683 заявления о несостоятельности (банкротстве), в 2019 году таких заявлений было 917. Рост составил 84%.



Особенно выросло количество заявлений о несостоятельности (банкротстве) физических лиц – в 2,3 раза (1539 заявлений в 2020 году против 660 заявлений в 2019 году). В 2020 году несостоятельными (банкротами) признаны 833 гражданина.