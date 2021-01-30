127 дольщиков долгостроя на Манеже вернули деньги

Обманутым покупателям недвижимости начали выплаты.

В конце 2020 года наблюдательный совет федерального Фонда защиты прав дольщиков принял решение о выплате компенсаций 175 участникам долевого строительства дома по улице 50 лет НЛМК в Липецке, имеющим права требования на жилые помещения и машино-места в блок-секциях и подземном паркинге, в рамках разрешения на строительство, полученного застройщиком.



- По состоянию на 29 января 2021 года 127 человек из 175 обманутых дольщиков проблемного дома уже получили выплаты. По 42 гражданам Фонд приостановил выплаты либо обосновал полный отказ в связи с отсутствием подтверждения факта оплаты или полного пакета документов. До этих участников строительства была доведена информация с предложениями о способе получения выплат путем предоставления в Фонд платежных документов по первичному договору долевого участия и обжалования решения Фонда об отказе в выплате в суде. Что касается граждан, купивших квартиры в секциях дома, на которые не было получено разрешение на строительство, то они имеют право отстаивать свою позицию в суде, - сообщили GOROD48 в администрации Липецкой области.



Дом на улице 50 лет НЛМК- ЖК «Наполеон» - самый известный долгострой Липецка. По отчету арбитражного управляющего, ЖК «Наполеон» готов на 28%. Строители до заморозки работ, стартовавших почти 15 лет назад, успели возвести 25 958,97 квадратных метров.



В процессе возведения дома приняли участие несколько компаний - «Граунд», «Борсалино» и «СУ-10 треста «Липецкстрой». В 2015 году против руководителей бизнес-структур были возбуждены уголовные дела по мошенничеству, превышении должностных полномочий, выразившихся в многократной перепродаже одного и того же жилого фонда. Прошлым летом в Октябрьском районном суде Липецка началось слушание по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере директора ООО «СУ-10 треста «Липецкстрой» Андрея Шевелева. По версии следствия, Андрей Шевелев вопреки имеющемуся разрешению на строительство двухподъездной высотки взял и построил третий подъезд, а также довел количество этажей до 17-ти. Одновременно по указанию директора строительной организации представители компании-застройщика в 2014-2015 годах продавали квартиры в подъезде, не предусмотренном первоначальной проектно-разрешительной документации. При этом обвиняемому было достоверно известно об отсутствии у возглавляемого им юридического лица возможности исполнения принятых обязательств. Дом не достроен, а граждане, полностью оплатившие стоимость жилья, обещанных квартир не получили. В итоге потерпевшими по данному головному делу проходят 59 дольщиков, которым причинен ущерб в размере 119,9 млн рублей.



Кроме того, в мае 2020 года прокурорская проверка выявила попытку мошенничества, связанную со скандальным долгостроем: злоумышленники захотели прикарманить бюджетные средства, направленные на продолжение строительства здания. Уже возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».