Доброе утро, Липецк!

Новая неделя и месяц начинаются красиво, с 1 февраля. Сегодня липчане могут еще успеть сдать документы на ЕГЭ-2021, отправить ролик на конкурс бардовской песни и стать участницей акции «Липчанка года». Волонтеры в понедельник начнут работать в поликлинике №2. В Липецке сегодня должны определить победителей акции «Отцовская слава».

Погода







Дороги



Водителям и пешеходам стоит обратить внимание на изменения в организации движения по Плехановскому спуску: там монтируют светофор по требованию.







Красивый завтрак



Липчанка Анастасия предлагает свой рецепт вкусного завтрака: начинаем этот месяц с творожных вафель.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ANASTASIA TITOVA (@anastasi48)



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



Лучший папа



Сегодня комиссия по делам женщин и семьи 1 февраля должна определить 10 победителей городской акции «Отцовская слава». Их чествование состоится в преддверии праздника День защитника Отечества. Цель акции - выявить и поощрить отцов, достойно воспитавших или воспитывающих детей, сохраняющих семейные и духовно-нравственные традиции.



«Над костром пролетает снежинка,

Как огромный, седой вертолёт»



1 февраля завершается прием заявок на участие в открытом городском фестивале авторской песни и поэзии «Бард-марафон». Мероприятие пройдет в онлайн-формате, для участия необходимо прислать видео выступления на электронную почту



Не опоздать на экзамен



Приём заявлений на участие в ЕГЭ-2021 от выпускников прошлых лет завершается 1 февраля. Основной период ЕГЭ планируется провести с 31 мая по 2 июля. Сдавать экзамены в эти сроки будут как выпускники текущего года, так и выпускники прошлых лет. Досрочный период ЕГЭ в 2021 году проводиться не будет.



«Липчанка года»



Отдел по работе с молодежью в понедельник завершает прием заявок на участие в ежегодной акции «Липчанка года». Ее основная задача – поощрить социально активных женщин, которые добились значительных успехов в своей деятельности, а также привлечь общественное внимание к роли женщины в современном мире. Заявки на участие в акции и необходимые документы необходимо представить в отдел по работе с молодежью: Липецк, ул. Фрунзе, д.1, каб.303.



Помощь медикам



Сегодня волонтеры начнут работать в поликлинике №2. Добровольцам поручат встречать пришедших на вакцинацию липчан, помогать им заполнять анкеты, а медикам помогут работать с документацией.



Коммунальный диктант



1 февраля стартует диктант по капитальному ремонту «КР-диктант». Проверить свои знания в этой области может любой желающий в возрасте от 18 лет. Для этого участникам необходимо



Программа на вечер



1 февраля 1929 года в Лос-Анджелесе, в знаменитом Китайском кинотеатре Граумана, состоялась мировая премьера первого киномюзикла – «Бродвейская мелодия». А почему бы сегодня вечер не посмотреть запись мюзикла? Есть из чего выбрать!



«Свадьба в Малиновке» (1967, 12+). Идёт гражданская война. В украинской деревне то и дело меняется власть. Чтобы разделаться с бандой головорезов, красный командир уговаривает девушку Яринку разыграть её свадьбу с атаманом...





«Покровские ворота» (1982, 6+). Если вы развелись, и ваша бывшая жена снова вышла замуж - это еще не значит, что вы свободны. Если вы пригласили девушку на свидание, и она пришла, это еще не значит, что она будет вашей. Но если при этом ваш сосед по коммуналке - аспирант Костик, то можете быть уверены - все будет хорошо.





«Стиляги» (2008, 16+). Это история Москвы начала пятидесятых, в которой компании молодых людей приходится бороться за право быть не такими как все, слушать другую музыку, по-другому одеваться и, конечно же, любить.



Водителям и пешеходам стоит обратить внимание на изменения в организации движения по Плехановскому спуску: там монтируют светофор по требованию.Липчанка Анастасия предлагает свой рецепт вкусного завтрака: начинаем этот месяц с творожных вафель.Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.Сегодня комиссия по делам женщин и семьи 1 февраля должна определить 10 победителей городской акции «Отцовская слава». Их чествование состоится в преддверии праздника День защитника Отечества. Цель акции - выявить и поощрить отцов, достойно воспитавших или воспитывающих детей, сохраняющих семейные и духовно-нравственные традиции.1 февраля завершается прием заявок на участие в открытом городском фестивале авторской песни и поэзии «Бард-марафон». Мероприятие пройдет в онлайн-формате, для участия необходимо прислать видео выступления на электронную почту severnayabuhta@yandex.ru Приём заявлений на участие в ЕГЭ-2021 от выпускников прошлых лет завершается 1 февраля. Основной период ЕГЭ планируется провести с 31 мая по 2 июля. Сдавать экзамены в эти сроки будут как выпускники текущего года, так и выпускники прошлых лет. Досрочный период ЕГЭ в 2021 году проводиться не будет.Отдел по работе с молодежью в понедельник завершает прием заявок на участие в ежегодной акции «Липчанка года». Ее основная задача – поощрить социально активных женщин, которые добились значительных успехов в своей деятельности, а также привлечь общественное внимание к роли женщины в современном мире. Заявки на участие в акции и необходимые документы необходимо представить в отдел по работе с молодежью: Липецк, ул. Фрунзе, д.1, каб.303.Сегодня волонтеры начнут работать в поликлинике №2. Добровольцам поручат встречать пришедших на вакцинацию липчан, помогать им заполнять анкеты, а медикам помогут работать с документацией.1 февраля стартует диктант по капитальному ремонту «КР-диктант». Проверить свои знания в этой области может любой желающий в возрасте от 18 лет. Для этого участникам необходимо зарегистрироваться и ответить на вопросы. Среди всех участников акции выберут 10 победителей, которые наберут максимальное количество баллов и быстрее всех справятся с заданиями. Их наградят призами от спонсоров акции.1 февраля 1929 года в Лос-Анджелесе, в знаменитом Китайском кинотеатре Граумана, состоялась мировая премьера первого киномюзикла – «Бродвейская мелодия». А почему бы сегодня вечер не посмотреть запись мюзикла? Есть из чего выбрать!«Свадьба в Малиновке» (1967, 12+). Идёт гражданская война. В украинской деревне то и дело меняется власть. Чтобы разделаться с бандой головорезов, красный командир уговаривает девушку Яринку разыграть её свадьбу с атаманом...«Покровские ворота» (1982, 6+). Если вы развелись, и ваша бывшая жена снова вышла замуж - это еще не значит, что вы свободны. Если вы пригласили девушку на свидание, и она пришла, это еще не значит, что она будет вашей. Но если при этом ваш сосед по коммуналке - аспирант Костик, то можете быть уверены - все будет хорошо.«Стиляги» (2008, 16+). Это история Москвы начала пятидесятых, в которой компании молодых людей приходится бороться за право быть не такими как все, слушать другую музыку, по-другому одеваться и, конечно же, любить.