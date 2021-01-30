Происшествия
сегодня, 17:43
В Усманском районе автомобиль улетел в кювет
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На месте работали спасатели.
Вчера утром в селе Куликово Усманского района улетел в кювет автомобиль. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, ДТП произошло на улице Ленина в районе дамбы.
Прибывшие на место спасатели отключили аккумуляторную батарею автомобиля «Лада- Гранта». В ДТП никто не пострадал.
Прибывшие на место спасатели отключили аккумуляторную батарею автомобиля «Лада- Гранта». В ДТП никто не пострадал.
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