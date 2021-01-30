В Усманском районе автомобиль улетел в кювет

На месте работали спасатели.

Вчера утром в селе Куликово Усманского района улетел в кювет автомобиль. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, ДТП произошло на улице Ленина в районе дамбы.



Прибывшие на место спасатели отключили аккумуляторную батарею автомобиля «Лада- Гранта». В ДТП никто не пострадал.

