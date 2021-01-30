Происшествия

сегодня, 17:43

В Усманском районе автомобиль улетел в кювет

749
#ДТП

На месте работали спасатели.

Вчера утром в селе Куликово Усманского района улетел в кювет автомобиль. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, ДТП произошло на улице Ленина в районе дамбы.

Прибывшие на место спасатели отключили аккумуляторную батарею автомобиля «Лада- Гранта». В ДТП никто не пострадал.
749
#ДТП

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