В Задонске горел дом

Никто не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, вчера в Задонске на улице Горького загорелся нежилой дом.Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. На месте работали два отделения пожарной охраны. Пострадавших нет.