Происшествия

8 минут назад

В Задонске горел дом

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#пожар
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В Задонске горел дом

Никто не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, вчера в Задонске на улице Горького загорелся нежилой дом.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. На месте работали два отделения пожарной охраны. Пострадавших нет.

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Фото - пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области
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#пожар
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