Происшествия
8 минут назад
В Задонске горел дом
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Никто не пострадал.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, вчера в Задонске на улице Горького загорелся нежилой дом.
Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. На месте работали два отделения пожарной охраны. Пострадавших нет.
Фото - пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области
Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. На месте работали два отделения пожарной охраны. Пострадавших нет.
Фото - пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области
59