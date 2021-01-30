В 15-м микрорайоне завтра не будет воды

Воду отключат в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на ветхом водопроводе.

Как сообщает ЛГЭК, 31 января в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на ветхом водопроводе диаметром 100 мм (на изношенных сетях водоснабжения, на старых водопроводных сетях) на улице 15 мкр.,35. с 10:00 до 20:00 будет приостановлена подача холодной воды потребителям по ул. 15 мкр., 22, 23, 24, 25, 35, 35а, 35б, 36, 37, ул. Водопьянова, 70. Также возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ.



Подвоз воды будет организован по адресу: ул.15 мкр, 35.



