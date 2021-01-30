Общество

21 минуту назад

В 15-м микрорайоне завтра не будет воды

6 172
#ЖКХ #ЛГЭК
1
В 15-м микрорайоне завтра не будет воды

Воду отключат в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на ветхом водопроводе.

Как сообщает ЛГЭК, 31 января в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на ветхом водопроводе диаметром 100 мм (на изношенных сетях водоснабжения, на старых водопроводных сетях) на улице 15 мкр.,35.  с 10:00 до 20:00 будет приостановлена подача холодной воды потребителям по ул. 15 мкр., 22, 23, 24, 25, 35, 35а, 35б, 36, 37, ул. Водопьянова, 70. Также возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ.

Подвоз воды будет организован по адресу: ул.15 мкр, 35.

6 172
#ЖКХ #ЛГЭК
1

Комментарии (6)

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1

3 минуты назад
Раньше тоже отключали, только об этом знали лишь отключаемые и по факту работ.
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777

4 минуты назад
Что не так? Всё под контролем у мэра. Это она решила вам воду завтра отключить!
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Достали!

6 минут назад
Всю зиму отключают то воду, то отопление. Мы за что деньги платим?!
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дед

9 минут назад
У буржуев нет средств,чтобы залатать ветхий коммунистический водопровод.))))
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любопытный

11 минут назад
А подвоз воды будет или необязательно?В выходной можно и без воды?
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социализм был эффективней капитализма

12 минут назад
капитализм накрылся медным тазом
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