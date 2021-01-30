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Заблудившегося в Воронежской области липчанина спасли сотрудники ГИБДД

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#ГИБДД
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Заблудившегося в Воронежской области липчанина спасли сотрудники ГИБДД

Полицейские напоили мужчину горячим чаем и отыскали его родственников.

В Эртильском районе Воронежской области полицейские помогли пенсионеру добраться домой в Липецк.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Воронежской области, накануне около 00.30 часов сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД России по Эртильскому району младший лейтенант полиции Дмитрий Разгоняев и лейтенант полиции Юрий Семыкин в ходе надзора за дорожным движением на автодороге «Эртиль-Панино» вдоль проезжей части заметили мужчину, следовавшего из города Эртиль в сторону посёлка Панино.

В ходе общения инспекторы сразу поняли, что гражданин страдает потерей памяти. Полицейские посадили мужчину в патрульный автомобиль, угостили чаем из термоса и привезли в дежурную часть территориального отдела полиции. Стражи порядка по базе дактилоскопического учета быстро установили, что данный гражданин является 60-летним жителем города Липецка, до которого расстояние составляет около 120 километров, а если добираться автомобильным транспортом, то около 160.

Полицейские связались с родственниками мужчины, которые приехали за ним из соседнего региона. Липчане выразили огромную благодарность сотрудникам полиции за то, что не оставили их родственника в беде, пришли на помощь и смогли быстро разыскать их контакты.

Фото -  36.мвд.рф

3 729
#ГИБДД
3

Комментарии (3)

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Подарите деду

15 минут назад
Эту фотку,он,у себя ,в комнате повесит
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Ну,помогли и погли,

16 минут назад
но нафига так раскрыляться? Встать нормально нельзя для фото?
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Вот видете очень редко

19 минут назад
к сожалению есть Люди в погонах и очень впечатляет зто
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