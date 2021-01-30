Происшествия
сегодня, 14:35
Заблудившегося в Воронежской области липчанина спасли сотрудники ГИБДД
Полицейские напоили мужчину горячим чаем и отыскали его родственников.
В Эртильском районе Воронежской области полицейские помогли пенсионеру добраться домой в Липецк.
Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Воронежской области, накануне около 00.30 часов сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД России по Эртильскому району младший лейтенант полиции Дмитрий Разгоняев и лейтенант полиции Юрий Семыкин в ходе надзора за дорожным движением на автодороге «Эртиль-Панино» вдоль проезжей части заметили мужчину, следовавшего из города Эртиль в сторону посёлка Панино.
В ходе общения инспекторы сразу поняли, что гражданин страдает потерей памяти. Полицейские посадили мужчину в патрульный автомобиль, угостили чаем из термоса и привезли в дежурную часть территориального отдела полиции. Стражи порядка по базе дактилоскопического учета быстро установили, что данный гражданин является 60-летним жителем города Липецка, до которого расстояние составляет около 120 километров, а если добираться автомобильным транспортом, то около 160.
Полицейские связались с родственниками мужчины, которые приехали за ним из соседнего региона. Липчане выразили огромную благодарность сотрудникам полиции за то, что не оставили их родственника в беде, пришли на помощь и смогли быстро разыскать их контакты.
Фото - 36.мвд.рф
Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Воронежской области, накануне около 00.30 часов сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД России по Эртильскому району младший лейтенант полиции Дмитрий Разгоняев и лейтенант полиции Юрий Семыкин в ходе надзора за дорожным движением на автодороге «Эртиль-Панино» вдоль проезжей части заметили мужчину, следовавшего из города Эртиль в сторону посёлка Панино.
В ходе общения инспекторы сразу поняли, что гражданин страдает потерей памяти. Полицейские посадили мужчину в патрульный автомобиль, угостили чаем из термоса и привезли в дежурную часть территориального отдела полиции. Стражи порядка по базе дактилоскопического учета быстро установили, что данный гражданин является 60-летним жителем города Липецка, до которого расстояние составляет около 120 километров, а если добираться автомобильным транспортом, то около 160.
Полицейские связались с родственниками мужчины, которые приехали за ним из соседнего региона. Липчане выразили огромную благодарность сотрудникам полиции за то, что не оставили их родственника в беде, пришли на помощь и смогли быстро разыскать их контакты.
Фото - 36.мвд.рф
Подарите деду
Ну,помогли и погли,
Вот видете очень редко