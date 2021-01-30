Было доставлено 1500 продуктовых наборов пожилым людям

Совет лидеров Липецкой области отметил тринадцатый День рождения. Мэр Липецка Евгений Уваркина поздравила ребят на своей странице в Инстаграм и поблагодарила волонтёров за работу в условиях пандемии.- Когда в нашу жизнь ворвался коронавирус, обычные ребята взяли на себя покупку продуктов, лекарств, оплату счетов для совершенно незнакомых людей, - отметила Евгений Уваркина. - Это и есть величие чистого доброго сердца. Только представьте, за прошлый год добровольцы отработали более двух тысяч заявок от липчан, доставили более 1500 продуктовых наборов пожилым людям.