Коронавирус

30 минут назад

Добровольцы отработали более двух тысяч заявок от липчан

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#волонтёры #добровольцы
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Добровольцы отработали более двух тысяч заявок от липчан

Было доставлено 1500 продуктовых наборов пожилым людям

Совет лидеров Липецкой области отметил тринадцатый День рождения. Мэр Липецка Евгений Уваркина поздравила ребят на своей странице в Инстаграм и поблагодарила волонтёров за работу в условиях пандемии.

- Когда в нашу жизнь ворвался коронавирус, обычные ребята взяли на себя покупку продуктов, лекарств, оплату счетов для совершенно незнакомых людей, - отметила Евгений Уваркина. - Это и есть величие чистого доброго сердца. Только представьте, за прошлый год добровольцы отработали более двух тысяч заявок от липчан, доставили более 1500 продуктовых наборов пожилым людям.


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#волонтёры #добровольцы
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Комментарии (1)

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Хорошо поработали и сэкономили бюджет.

5 минут назад
Нет чтоб выдать ребятам хотя бы на год проездной билет. Одна благодарность. Сколько денег они с экономили вам?
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