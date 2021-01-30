Липчан предупреждают о сильном ветре и гололёде

Ожидается усиление южного ветра, днем с переходом на западный с порывами 15-20 м/с, налипание мокрого снега, гололед.





МЧС России по Липецкой области разослало экстренное предупреждение о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Липецкой области на период с 30 по 31 января.



По данным Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 18.00 30 января до 18.00 31 января ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями: облачно, осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.



Температура ночью 1-6 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Давление 733 мм рт. ст. (падение).



