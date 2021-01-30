Коронавирус

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В Липецкой области с коронавирусом сейчас лечатся 3613 человек

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#коронавирус
В Липецкой области с коронавирусом сейчас лечатся 3613 человек

В больницах находятся 1047 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция», получают лечение на дому 2566 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

Как сообщает оперштаб Липецкой области, за минувшие сутки 155 человек в регионе завершили лечение от COVID-19, 2 человека умерли. Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 20783 случая новой коронавирусной инфекции, 16802 человека выздоровели, 368 человек умерли. 3613 — на лечении.

По состоянию на 12.00 30 января в больницах находятся 1047 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция», получают лечение на дому 2566 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждён 151 случай инфицирования коронавирусом. В Липецке зарегистрировано 79 новых случаев коронавируса, в Грязинском районе - 27, по 11 случаев - в Добринском и Усманском районах, 10 - в Тербунском, 6 - в Хлевенском, 2 - в Воловском. По одному новому случаю в Ельце, Елецком. Измалковском, Лебедянском и Липецком районах.

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#коронавирус

Комментарии (1)

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аквадиско

42 минуты назад
Внукам будем расказывать про это разводилово. в США уже 2-я волна соцвыплат идёт, сразу на банковский счёт. а у нас народу фигу и намордники.в США бесплатно еду раздают в фудбанках , а у нас бесплатно в фудбаках за магазами. может хватит уже в войнушку с народом играть?
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