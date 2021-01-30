сегодня, 12:50
В Липецкой области с коронавирусом сейчас лечатся 3613 человек
В больницах находятся 1047 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция», получают лечение на дому 2566 пациентов с лёгкой формой COVID-19.
По состоянию на 12.00 30 января в больницах находятся 1047 человек с диагнозом «Коронавирусная инфекция», получают лечение на дому 2566 пациентов с лёгкой формой COVID-19.
За последние сутки в регионе подтверждён 151 случай инфицирования коронавирусом. В Липецке зарегистрировано 79 новых случаев коронавируса, в Грязинском районе - 27, по 11 случаев - в Добринском и Усманском районах, 10 - в Тербунском, 6 - в Хлевенском, 2 - в Воловском. По одному новому случаю в Ельце, Елецком. Измалковском, Лебедянском и Липецком районах.
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