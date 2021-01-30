Общество

46 минут назад

Все выходные за рыбаками будут присматривать спасатели

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#рыбалка #рыба #рыбак
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Все выходные за рыбаками будут присматривать спасатели

На Матырском водохранилище сегодня проводят профилактические беседы и раздают листовки.

В Грязинском районе Липецкой области в области Дамбы на Матырском водохранилище 30 и 31 января проходит чемпионат Липецкой области по рыболовному спорту в дисциплине «ловля на блесну со льда».

Как сообщает управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области, работники поисково-спасательного отряда на водных объектах Липецкой области обеспечивают безопасность участников чемпионата. Также сегодня с раннего утра сотрудниками Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области проводятся профилактические беседы с участниками соревнования и раздаются профилактические листовки по правилам поведения на воде.

Неустойчивая зимняя погода делает лёд опасным. При положительных температурах он стремительно теряет свою прочность. Об этом надо помнить рыбакам и всем, кто захочет прогуляться по замёрзшей глади липецких водоёмов. 

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Фото - пресс-служба УГПСС по Липецкой области
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#рыбалка #рыба #рыбак
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