Все выходные за рыбаками будут присматривать спасатели

На Матырском водохранилище сегодня проводят профилактические беседы и раздают листовки.

В Грязинском районе Липецкой области в области Дамбы на Матырском водохранилище 30 и 31 января проходит чемпионат Липецкой области по рыболовному спорту в дисциплине «ловля на блесну со льда».Как сообщает управление государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области, работники поисково-спасательного отряда на водных объектах Липецкой области обеспечивают безопасность участников чемпионата. Также сегодня с раннего утра сотрудниками Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области проводятся профилактические беседы с участниками соревнования и раздаются профилактические листовки по правилам поведения на воде.Неустойчивая зимняя погода делает лёд опасным. При положительных температурах он стремительно теряет свою прочность. Об этом надо помнить рыбакам и всем, кто захочет прогуляться по замёрзшей глади липецких водоёмов.