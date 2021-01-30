Коронавирус
сегодня, 11:02
За сутки от коронавируса в Липецкой области умерли 2 человека
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Выявлен 151 новый случай коронавирусной инфекции.
За минувшие сутки в Липецкой области выявлен 151 новый случай коронавирусной инфекции, 155 человек после перенесенного COVID-19 выздоровели, два человека от болезни умерли. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.
С начала эпидемии в Липецкой области коронавирусная инфекция выявлена у 20 783 человек, 16 802 из них выздоровели, 368 — умерли.
В России за сутки выявлены 19 032 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 24 502 человека, 512 человек от COVID-19 умерли.
С начала эпидемии в России выявлены 3 832 080 случаев коронавирусной инфекции, 3 837 550 человек выздоровели, 72 697 человек от COVID-19 умерли.
С начала эпидемии в Липецкой области коронавирусная инфекция выявлена у 20 783 человек, 16 802 из них выздоровели, 368 — умерли.
В России за сутки выявлены 19 032 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 24 502 человека, 512 человек от COVID-19 умерли.
С начала эпидемии в России выявлены 3 832 080 случаев коронавирусной инфекции, 3 837 550 человек выздоровели, 72 697 человек от COVID-19 умерли.
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Задолбали!!!
Ужас
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