Коронавирус

сегодня, 11:02

За сутки от коронавируса в Липецкой области умерли 2 человека

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#коронавирус
За сутки от коронавируса в Липецкой области умерли 2 человека

Выявлен 151 новый случай коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в Липецкой области выявлен 151 новый случай коронавирусной инфекции, 155 человек после перенесенного COVID-19 выздоровели, два человека от болезни умерли. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии в Липецкой области коронавирусная инфекция выявлена у 20 783 человек, 16 802 из них выздоровели, 368 — умерли.

В России за сутки выявлены 19 032 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 24 502 человека, 512 человек от COVID-19 умерли.

С начала эпидемии в России выявлены 3 832 080 случаев коронавирусной инфекции, 3 837 550 человек выздоровели, 72 697 человек от COVID-19 умерли.
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#коронавирус

Комментарии (4)

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14 минут назад
Задолбали!!!, А ты узнай у родственников умерших верить или нет. Умирают, потому что лечат через одно место. нету них лекарст, а о чем лечат имеет кучу побочек и если у тебя есть заболевания еще ни кто их лечить там не будет. А только своим лечением еще в гроб загонят.
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Задолбали!!!

46 минут назад
Верят уже только самые тупые. Хватит, останавливайтесь.
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Ужас

54 минуты назад
Почему бы не ввести самоизоляцию до лета?Это бы остановило смертность от коронавируса.
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игры статистики

сегодня, 11:35
эти старички - сердечники умерли и без коронавируса.
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