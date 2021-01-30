34 минуты назад
Власти Вануату задержали экипаж российской яхты
Власти островного государства Вануату в Меланезии задержали экипаж российской яхты вместе с двумя китайскими рыбацкими лодками, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.
"Три российских гражданина, предположительно, из Республики Татарстан, собирались совершить кругосветное путешествие. Они никого не уведомили о своем намерении зайти в территориальные воды Вануату", — уточнили дипломаты.
В посольстве отметили, что в Вануату действуют ограничения из-за пандемии, поэтому береговая охрана задержала россиян и сопроводила их в столицу Порт-Вила, чтобы они сели на карантин. Позже туристов допросят.