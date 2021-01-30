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34 минуты назад

Власти Вануату задержали экипаж российской яхты

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Власти островного государства Вануату в Меланезии задержали экипаж российской яхты вместе с двумя китайскими рыбацкими лодками, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.

По предварительным данным, сначала патруль 19 января задержал две китайские лодки, экипаж которых заподозрили в нелегальной ловле рыбы. Позже во время переправки судов в Порт-Вилу береговая охрана заметила российскую яхту недалеко от города Луганвиль. На борту находились три россиянина, их задержали. Информацию подтвердила российская дипмиссия в Австралии, сообщает ria.ru

"Три российских гражданина, предположительно, из Республики Татарстан, собирались совершить кругосветное путешествие. Они никого не уведомили о своем намерении зайти в территориальные воды Вануату", — уточнили дипломаты.

В посольстве отметили, что в Вануату действуют ограничения из-за пандемии, поэтому береговая охрана задержала россиян и сопроводила их в столицу Порт-Вила, чтобы они сели на карантин. Позже туристов допросят.
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