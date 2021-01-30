В России
35 минут назад
Путин обязал повысить зарплаты всех работников с 1 февраля
В этом году заработная плата должна вырасти на 4,9 процента
С 1 февраля доходы работающих россиян повысятся. Поручение провести индексацию заработных плат отдал президент Владимир Путин. Поскольку теперь повышение зарплаты законодательно закреплено в поправках к Конституции России, отказ работодателей от такой индексации будет считаться нарушением трудового законодательства, пишет kazanfirst.ru.
Так, в 2021 году зарплаты россиян должны вырасти на 4,9%. При этом предприятия вправе самостоятельно решать, какие именно выплаты будут увеличены - окладная часть или еще и премии, и прочие виды поощрений.
Кроме того, работодателям придется пересмотреть зарплаты сотрудников, доходы которых ниже обновленного МРОТ. С этого года методика расчета минимального размера оплаты труда изменилась - теперь он будет формироваться в зависимости от данных о медианной зарплате в регионе.
Так, в 2021 году зарплаты россиян должны вырасти на 4,9%. При этом предприятия вправе самостоятельно решать, какие именно выплаты будут увеличены - окладная часть или еще и премии, и прочие виды поощрений.
Кроме того, работодателям придется пересмотреть зарплаты сотрудников, доходы которых ниже обновленного МРОТ. С этого года методика расчета минимального размера оплаты труда изменилась - теперь он будет формироваться в зависимости от данных о медианной зарплате в регионе.