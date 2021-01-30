За всеми этими перипетиями вокруг строим/не строим «Северный поток-2» все немного забыли, что газ потребляют не только в Европе.





Как пишет



Первыми встрепенулись американские производители сланцевого газа. Его добыча кратно дороже чем обычного, поэтому высокие цены на газ стаи для них прекрасной возможностью поправить свое пошатнувшееся финансовое положение.



Заработала добыча, предприятия по сжижению газа трудятся круглосуточно, а в сторону замерзающих Китая, Южной Кореи и Японии устремились танкеры-газовозы.



Вот тут и обозначилась главная проблема – дорога оказалась длинной. Путь танкеров от юго-восточного побережья США до берегов Азии занимает минимум четыре недели.



Плюс – не самая удобная логистика. Панамский канал это узкое бутылочное горлышко, которое способно пропускать в сутки не более трех газовозов. А это и время, и потеря значительных средств – фрахт морских судов нынче не дешев.



Американцы, чтобы не толпится у Панамского канала, отправились в обход (как настоящие пираты) – через Суэцкий канал. А это плюс еще неделя к срокам поставки.



На этой волне Россия в качестве эксперимента решила отправить свои газовозы в Азию – с «Ямала СПГ» по Северному морскому пути в порты Китая.



Севморпуть хоронит надежды США на господство на рынке сжиженного природного газа. Россия и здесь лидер?

PIN IT



Задумка очень смелая с учетом того что зима и прохождению судов могут помешать льды. Так еще и газовозы пошли без ледокольного сопровождения.



Кто-то начал крутить пальцем у виска – мол, эти русские совсем с ума сошли, но… суда прошли.



И самое главное – они проделали этот путь всего лишь за три недели. Два российских танкера «Кристоф де Маржери» и «Николай Евгенов» уложились в сроки доставки газа с «Ямала СПГ».



Лишь «Михаил Евгенов» опоздал всего лишь на 8 часов – в пути у него сломалась силовая установка, но это не повлияло на скорость доставки. Задержка произошла из-за того, что заказчик груза изменил конечный пункт – с китайских портов Тяньцзинь и Далянь на корейские порты. Но такая задержка не считается серьезной и штрафных санкций не последует.



Севморпуть хоронит надежды США на господство на рынке сжиженного природного газа. Россия и здесь лидер?

PIN IT



Россия в очередной раз утерла нос Америке. Если на рынке трубопроводного газа Россия безусловный лидер, то на рынке газа сжиженного была гегемония США. Но теперь расклад сил меняется — Россия очень мощно и по хорошему нагло входит и на этот рынок.



Более того, теперь всему миру ясно: Северный морской путь становится очень удобным и быстрым маршрутом по доставке грузов из России в Азию. Тем же маршрутом можно доставлять грузы и из Европы.



И даже из США. Путь от техасского побережья к Китаю будет быстрее если корабль пойдет не через Средиземное море и Суэцкий канал, а по Севморпути. П предварительным прикидкам – экономия составит около недели, а что очень весомый результат.



Но тут надо учитывать, что Севморпуть – это целиком российская вотчина и пустит она туда американцев и европейцев еще большой-большой вопрос. Особенно на фоне тех санкций, что США объявляет России, а Евросоюз постоянно их поддерживает. Как будто это России газ нужен, а не европейским странам?



Страны Азии, которые получили такой необходимый им газ без задержек, очень довольны и готовы продолжать сотрудничество и будут покупать газ у «Ямал СПГ». Интересно, чем ответят американцы? Опять санкциями?



США понимают, что Северным морским путем могут пользоваться и они, но за это ведь надо платить деньги России, а американцы этого сильно не хотят. Они привыкли всегда и везде брать свое. Но тут видимо такой фокус не пройдет.

В Азии тоже бывает холодно и газ там очень сильно подорожал, чем сделал рынки этого региона очень привлекательными.Как пишет zbr24.ru , за короткое время, с середины осени до начала зимы, газ подорожал с 270 долларов за тысячу кубометров до невообразимых 1200. Всем стало понятно, что такие высокие цены диктует погода и длиться долго это не будет, поэтому надо продавать пока все так удачно сложилось.Первыми встрепенулись американские производители сланцевого газа. Его добыча кратно дороже чем обычного, поэтому высокие цены на газ стаи для них прекрасной возможностью поправить свое пошатнувшееся финансовое положение.Заработала добыча, предприятия по сжижению газа трудятся круглосуточно, а в сторону замерзающих Китая, Южной Кореи и Японии устремились танкеры-газовозы.Вот тут и обозначилась главная проблема – дорога оказалась длинной. Путь танкеров от юго-восточного побережья США до берегов Азии занимает минимум четыре недели.Плюс – не самая удобная логистика. Панамский канал это узкое бутылочное горлышко, которое способно пропускать в сутки не более трех газовозов. А это и время, и потеря значительных средств – фрахт морских судов нынче не дешев.Американцы, чтобы не толпится у Панамского канала, отправились в обход (как настоящие пираты) – через Суэцкий канал. А это плюс еще неделя к срокам поставки.На этой волне Россия в качестве эксперимента решила отправить свои газовозы в Азию – с «Ямала СПГ» по Северному морскому пути в порты Китая.Севморпуть хоронит надежды США на господство на рынке сжиженного природного газа. Россия и здесь лидер?PIN ITЗадумка очень смелая с учетом того что зима и прохождению судов могут помешать льды. Так еще и газовозы пошли без ледокольного сопровождения.Кто-то начал крутить пальцем у виска – мол, эти русские совсем с ума сошли, но… суда прошли.И самое главное – они проделали этот путь всего лишь за три недели. Два российских танкера «Кристоф де Маржери» и «Николай Евгенов» уложились в сроки доставки газа с «Ямала СПГ».Лишь «Михаил Евгенов» опоздал всего лишь на 8 часов – в пути у него сломалась силовая установка, но это не повлияло на скорость доставки. Задержка произошла из-за того, что заказчик груза изменил конечный пункт – с китайских портов Тяньцзинь и Далянь на корейские порты. Но такая задержка не считается серьезной и штрафных санкций не последует.Севморпуть хоронит надежды США на господство на рынке сжиженного природного газа. Россия и здесь лидер?PIN ITРоссия в очередной раз утерла нос Америке. Если на рынке трубопроводного газа Россия безусловный лидер, то на рынке газа сжиженного была гегемония США. Но теперь расклад сил меняется — Россия очень мощно и по хорошему нагло входит и на этот рынок.Более того, теперь всему миру ясно: Северный морской путь становится очень удобным и быстрым маршрутом по доставке грузов из России в Азию. Тем же маршрутом можно доставлять грузы и из Европы.И даже из США. Путь от техасского побережья к Китаю будет быстрее если корабль пойдет не через Средиземное море и Суэцкий канал, а по Севморпути. П предварительным прикидкам – экономия составит около недели, а что очень весомый результат.Но тут надо учитывать, что Севморпуть – это целиком российская вотчина и пустит она туда американцев и европейцев еще большой-большой вопрос. Особенно на фоне тех санкций, что США объявляет России, а Евросоюз постоянно их поддерживает. Как будто это России газ нужен, а не европейским странам?Страны Азии, которые получили такой необходимый им газ без задержек, очень довольны и готовы продолжать сотрудничество и будут покупать газ у «Ямал СПГ». Интересно, чем ответят американцы? Опять санкциями?США понимают, что Северным морским путем могут пользоваться и они, но за это ведь надо платить деньги России, а американцы этого сильно не хотят. Они привыкли всегда и везде брать свое. Но тут видимо такой фокус не пройдет.