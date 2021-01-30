В России

41 минуту назад

Прилепин рассказал об объединенной партии

91

У новой партии "Справедливая Россия — за правду" будет три сопредседателя, председателем станет лидер эсеров Сергей Миронов, заявил РИА Новости писатель Захар Прилепин, руководитель одной из участниц объединения — партии "За правду".

Уже известно, что помимо Прилепина в руководство войдет лидер "Патриотов России" Геннадий Семигин.

"Сергей Михайлович по праву старшинства, и все-таки он не так давно был главой Совета Федерации — третий человек в государстве, и, конечно, он имеет все основания, чтобы находиться в центре тройственного союза. То есть три сопредседателя наряду, собственно, с председателем Сергеем Мироновым", — рассказал собеседник агентства.

Весной политическая сила планирует принять в состав другие "лево-патриотические" движения. Кроме того, Прилепин не исключил сотрудничества с КПРФ, хотя ранее нынешний лидер коммунистов Геннадий Зюганов, комментируя перспективы объединения партий, заявил, что "пришивать костюм к рукаву не стоит".

"Задачи одни и те же, идеологический базис (с КПРФ — Прим. ред.) один и тот же, и мы друг друга многие знаем. У меня очень хорошие отношения со многими коммунистами. <...> Я думаю, что все хорошо мы отладим сотрудничество. И антинародные законы не пройдут теперь", — добавил писатель.

Ранее лидеры "Справедливой России", партий "За правду" и "Патриоты России" подписали межпартийный манифест об объединении. Они запланировали съезд на 22 февраля, пишет ria.ru

91

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Путин обязал повысить зарплаты всех работников с 1 февраля
Путин обязал повысить зарплаты всех работников с 1 февраля

35 минут назад

В России
Севморпуть хоронит надежды США на господство на рынке сжиженного природного газа
Севморпуть хоронит надежды США на господство на рынке сжиженного природного газа

38 минут назад

В России
Власти обсуждают ограничение оптовых покупателей сахара из-за спекуляций

вчера, 20:42

В России
Ученые предупредили о риске осложнений при COVID-19 из-за недостатка витамина К
#коронавирус
Ученые предупредили о риске осложнений при COVID-19 из-за недостатка витамина К

вчера, 20:39

В России
Российским врачам скорой помощи запретили спать и есть по дороге на вызов
#врачи
1
Российским врачам скорой помощи запретили спать и есть по дороге на вызов

вчера, 16:05

В России
Население России сократилось на полмиллиона впервые за 15 лет
#население #сокращение численности
Население России сократилось на полмиллиона впервые за 15 лет

вчера, 15:46

В России