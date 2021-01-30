Голливудского актера обвинили в каннибализме

Из-за обвинений в каннибализме голливудский актер Арми Хаммер покидает один проект за другим. Так, недавно он отказался от участия в мини-сериале «Предложение», который рассказывает о создании фильма «Крестный отец». Хаммеру предлагали роль Эла Радди - продюсера гангстерской драмы.





До этого актер покинул проект «Свадьба по залету», где должен был сыграть с Дженнифер Лопес. Тогда он заявил, что все обвинения в его адрес лживые и не имеют ничего общего с реальностью. Хаммер подчеркнул, что в сложившихся обстоятельствах не может оставить детей на несколько месяцев, чтобы принимать участие в съемках.

Ранее в соцсетях опубликовали скриншоты переписок Хаммера с любовницами, в которых голливудская звезда называл себя стопроцентным каннибалом и признавался в желании съесть свою партнершу, сообщает chelny-izvest.ru со ссылкой на lenta.ru.

Кроме этого, несколько подруг актера обвинили его в неадекватном поведении и намеки на каннибализм.



