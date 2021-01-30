Коронавирус в России: появление иммунитета к SARS-CoV-2 у населения и стабилизация

Возможно, мы снимем маски уже летом, тогда же ослабят значительную часть коронавирусных ограничений – такие прогнозы делают сегодня российские эксперты. Самому вирусу SARS-CoV-2 пророчат судьбу пятого сезонного коронавируса. В Югре нейросеть начнет выявлять сайты по продаже фиктивных справок об отсутствии COVID-19.

В России снижается заболеваемость новой коронавирусной инфекцией – за последнюю неделю ежедневно выявлялось менее 20 тысяч зараженных вирусом SARS-CoV-2 – такие показатели были в стране в начале ноября. В том числе 27 января оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о 17 741 зараженном – это минимальное значение с 29 октября 2020 года. Всего с понедельника по пятницу в России объявлено о 93 648 инфицированных. Общее число зараженных в России с начала пандемии достигло 3 813 048 человек, умерли 72 189 человек.



В Липецкой области ежедневно положительный тест на SARS-CoV-2 выявляли от 149 до 151 человек. Число летальных случаев составило 366 человек. Всего с начала эпидемии на территории региона зарегистрировано 20 632 случая новой коронавирусной инфекции, 16 647 человек выздоровели.



В России снижается заболеваемость новой коронавирусной инфекцией – в начале недели глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что о позитивной динамике сообщили 22 региона, а рост отмечен только в трех – Костромской, Смоленской областях и Еврейской автономной области. 60 регионов были в стадии стабилизации, передает ТАСС слова главы ведомства. А коэффициент распространения коронавируса в 80 регионах России на прошедшей неделе оказывался меньше 1. При том неделей ранее рост заболеваемости наблюдался в 13 регионах страны. Она также отметила, что ситуация с коронавирусом в России продолжается оставаться стабильной: «По эпидситуации - в январе она остается стабильной. И стабилизация продолжается. Мы регистрируем снижение общего числа ежедневно выявляемых случаев». Она добавила, что заболеваемость снижается и в ряде профессиональных групп: «Мы регистрируем снижение инфицированности и регистрации случаев в профессиональных группах: среди работников здравоохранения это наиболее интенсивное снижение - на 22%, образования - также на 22%, государственных служащих - на 15% и работников промышленных предприятий на 13%». Анализ заболеваемости, который провел Роспотребнадзор, выявил еще одну тенденцию. Как сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, две трети детей с коронавирусом заражаются им от взрослых. Поэтому вакцинация взрослого населения позволит создать коллективный иммунитет и дети будут реже болеть.



В целом эпидемиологическую ситуацию в России эксперты характеризовали как стабильную. По мнению директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, обычно эта фаза длится 1,5-2 месяца, а затем уровень заболеваемости начинает снижаться. Он пояснил, что на ситуацию влияют соблюдение противоэпидемических правил, постепенное увеличение иммунной прослойки за счет переболевших и сделавших прививку. Снижение числа новых случаев COVID-19 произошло также благодаря новогодним праздникам, во время которых люди фактически 14 дней были на изоляции: «В течение двух недель социальная активность была снижена. Россияне реже пользовались общественным транспортом, фактически находились на изоляции инкубационный период коронавируса, поэтому цепочки передачи вируса разорвались».



Коллективный иммунитет пока еще только формируется, однако здесь тоже есть положительная динамика. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Первого канала заявила, что антитела к вирусу SARS-CoV-2 сегодня есть уже у 20-25% населения. Но расслабляться рано: «…несмотря на снижающиеся цифры [заболеваемости], сегодня нельзя расслабляться и нельзя отпускать меры, которые мы принимаем: ношение масок, чистые руки и поверхности, социальная дистанция - это остается обязательным условием успешного преодоления эпидемиологического неблагополучия, которое пока еще сохраняется», — сказала Попова на президиуме координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19.



Эксперты строят прогнозы на ближайшее будущее, опираясь на сегодняшние данные. Так, главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков в интервью телеканалу «Москва-24» предположил, что эпидемиологическая обстановка в России в ближайшие два месяца продолжит стабилизироваться. Темпы заболеваемости немного вырастут весной, но осенних цифр они уже не достигнут. «…весной, когда снизится иммунитет у людей, когда будет нехватка витаминов, когда появятся сезонные ОРВИ и опять оттаивание снега поднимет свою голову, тогда опять будет небольшой подъем заболеваемости. Но он будет не такой, как осенью». В целом же свой пик пандемия коронавируса в России уже прошла. Февраль и март могут стать переломными месяцами в ситуации с распространением коронавируса, после которых инфекция может начать отступать – так считает глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Он также отметил, что риск заражения остается высоким, поэтому россиянам нужно продолжать соблюдать все меры профилактики. А замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов предположил, что волнообразные колебания в суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией будут наблюдаться в России до тех пор, пока 60% взрослого населения не будет вакцинировано: «Чтобы рассчитывать на снижение заболеваемости, необходимо привить 60% взрослого непереболевшего населения», - пояснил он. Всплески новой инфекции в России еще возможны, но они будут небольшими. Такого мнения придерживаются эксперты-вирусологи, передает РБК. «Ближайший подъем заболеваемости ОРВИ и COVID-19 может быть весной. В этот период у людей снижается иммунитет и развивается авитаминоз», - отмечает инфекционист Евгений Тимаков. С ним согласен доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский – он считает, что статистики ноября-декабря прошлого года уже можно не ждать.



Люди в 2021 году смогут отказаться от ношения медицинских масок в общественных местах, надеется глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, на снижение заболеваемости также влияет то, что россияне стали более ответственно соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора - носить маски, дистанцироваться. Играет роль и начавшаяся массовая вакцинация. «Надежда, безусловно, есть. И эта надежда основывается, во-первых, на том, что мы уже показали, что мы научились жить с этим вирусом, и во-вторых, мы прививаемся», - сказала она в интервью Первому каналу. Врач-инфекционист профессор, доктор медицинских наук, Николай Малышев предполагает, что значительную часть ограничений смогут снять к началу второй половины года или к концу лета, когда вакцинируют 60-70% населения. Такого же мнения придерживается вирусолог, сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов: «Окончательно забыть про COVID-19 можно будет после того, как 70-80% населения мира «проконтактируют» с вирусом. Большую роль в завершении эпидемии играет вакцинация». Он также считает, что ограничения, связанные с распространением инфекции, могут быть сняты в стране уже к лету 2021 года.



В отдаленной перспективе вирус SARS-CoV-2 ожидает судьба одного из сезонных коронавирусов. Так считает главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета академик РАН Николай Брико. По его словам, которые передает ТАСС, новый коронавирус SARS-CoV-2 войдет в число сезонных респираторных инфекций и станет пятым коронавирусом в этой группе вирусов: «Он войдет в нашу жизнь, как это сделал «свиной грипп» в 2010-м году, и будет одним из этиологических агентов ОРВИ». Отчасти этому поспособствуют коллективный иммунитет, формирование которого у населения уже происходит, а также вакцинация. Что касается мутаций вируса – контроль за ними ведется, и, по словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, российские вакцины нейтрализуют также и новые штаммы вируса. Заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова», профессор кафедры эпидемиологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, доктор медицинских наук, профессор Михаил Костинов отметил, что мутации коронавируса будут происходить еще долго, однако вакцинация против нового коронавируса сегодня, в случае изменения вируса в будущем, будет защищать человека по крайней мере от летального исхода: «Даже если он [вирус] будет через год меняться, все равно тот [человек], который привит, мы его защищаем, это [вирус] не меняется на 100%».



Вводить в российских регионах какие-либо дополнительные документы для вакцинированных от коронавируса, кроме сертификата, нецелесообразно – так считает вице-премьер Татьяна Голикова. Это формирует у граждан мнение о принудительности вакцинации, что недопустимо: «Еще раз я хочу обратить внимание, особенно глав регионов, на нецелесообразность и даже вредность введения каких-либо дополнительных документов, кроме тех, которые предусмотрены действующим законодательством, а именно сертификата», - напомнила она на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.



Эпидемиологи и инфекционисты исследуют, по какому пути должна совершенствоваться вакцинация. Так, заведующая клиническим отделом инфекционной патологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Жанна Понежева считает, что гражданам, заразившимся коронавирусной инфекцией после первой прививки от данного вируса, не надо ставить второй компонент вакцины. Выступая на семинаре «COVID-19: новый вызов человечеству», она добавила, что через три-шесть месяцев после перенесенного коронавируса следует измерить уровень антител. Решение по вакцинации будет приниматься в дальнейшем в зависимости от их количества.Вместе с тем врачей тревожит другая проблема, связанная с пандемией - директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин опасается, что новая волна антибиотикорезистентности может появиться в мире из-за их возросшего применения в период пандемии. «Скорее всего, мы встретимся с новой волной антибиотикорезистентности, поскольку все страны, и в том числе Российская Федерация, указывают на увеличение объема использования антибиотиков», - сказал он, выступая на семинаре «COVID-19: новый вызов человечеству».



Не только вирус – власти следят за тем, чтобы мошенники не наживались на теме вируса. Так в Ханты-Мансийском автономном округе с февраля начнут использовать нейросеть для поиска групп, аккаунтов в социальных сетях и сайтов, которые торгуют фиктивными справками об отсутствии коронавирусной инфекции и наличии антител, сообщил агентству ТАСС директор департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин. «Для обнаружения фиктивных справок мы задействуем разработанную в Югре нейросеть. Она способна изучать тексты и картинки на сайтах, в социальных сетях и определять, являются ли они запрещенным контентом или нет. Сейчас заканчивается ее настройка», - сказал Ципорин. После того, как искусственный интеллект обнаружит такой сайт или группу в соцсети, информация поступит на проверку, если сведения подтвердятся, их передадут в Роскомнадзор.