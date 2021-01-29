Общество

56 минут назад

Липецкая вечЁрка: гололед, затейливые выходные и новый руководитель Тербунского района

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#вечЁрка #гололед #выходные #Юрий Букреев
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Липецкая вечЁрка: гололед, затейливые выходные и новый руководитель Тербунского района

Сегодня, 29 января, на улицу выходить было боязно — тротуары покрыл гололед, стало известно, что Юрий Букреев будет исполнять обязанности главы Тербунского района, а для липчан в выходные дни придумали много развлечений в том числе и бесплатных.

У городских служб из-за перепадов температуры прибавилось работы. После похолодания тротуары превратились в катки. С утра на улицы высыпали почти 30 тонн песка и соли. Ходить по тротуарам приходилось демонстрируя чудеса эквилибристики.

— Пусть теперь наше городское руководство пешочком по реконструированному Соколу пройдет. Там теперь мозги запросто можно раскидать по площади, — написал недовольный Лазарь.

— Кто проектировал плиточные тротуары, думал о гололеде или только о том, как «сделать красиво»? — поинтересовалась Ольга.

Мэр Ельца через Инстаграм попросил горожан быть внимательными и посетовал на то, что ледяной дождь свел на нет усилия елецких коммунальщиков

А спасатели просят воздержаться от традиционных зимних развлечений на реке — лед тонкий.

Кстати, непогода не может быть уважительной причиной для того, чтобы отлынивать от работы. Липчанин отсудил у управляющей компании почти сто тысяч рублей за ремонт автомобиля, который пострадал из-за того, что на него упало дерево. Коммунальщики пытались оспорить это решение, но у них ничего не вышло.

Сегодня начальник областного управления потребительского рынка и ценовой политики Юрий Букреев  назначен и. о. главы Тербунского района. В этом районе сейчас нет руководителя. Сергей Иванов временно отстранен от работы и ждет суда.

В выходные липчан ждет аттракцион невиданной щедрости. Зоопарк, Дворцы спорта будут работать бесплатно, а билеты в кино продадут за полцены. Школьникам 31 января предлагают отметить Всемирный день без Интернета.

При этом некоторые школы предложили родителям предложили отчитаться о том, как их дети проведут воскресенье. Взрослые посчитали, что это чересчур.

— Все понимают, почему в выходные будут работать вузы и школы. Чтобы отвлечь детей и учащуюся молодежь от возможных несанкционированных акций. Чтобы наши ученики не попали в неприятные ситуации. Чтобы обезопасить их на время таких акций, где может случиться все, что угодно, мы предоставляем им массу альтернатив: секции, кружки, спортивные соревнования, — назвала все своими именами директор школы № 70 Ольга Прокопенко.

Между тем, последствия несанкционированной акции, которая состоялась в минувшую субботу, не заставили себя ждать. 25-летнему липчанину, применившему газовый баллончик против полицейских предъявлено обвинение по статье УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».
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#вечЁрка #гололед #выходные #Юрий Букреев
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Комментарии (1)

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Гидромицентр.

50 минут назад
Боится власть молодых и дерзких,вот и придумывает всякую чушь.
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