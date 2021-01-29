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38 минут назад

Российским врачам скорой помощи запретили спать и есть по дороге на вызов

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#врачи

Минтруд РФ выпустил новые правила охраны труда в медицинских организациях.

Министерство труда и соцзащиты России выпустило новые правила охраны труда в медицинских организациях, - пишет "Парламентская газета".

Врачам скорой помощи запрещено спать и читать по пути на вызов что-либо кроме медицинской документации, а также есть или курить в салоне, - гласит документ Минздрава. Медикам также запрещено отвлекать водителя разговорами, принуждать его быстро ехать и самостоятельно включать сирены или мигалки.

Нельзя также хранить и применять лекарства без этикеток, с нечитаемыми наименованиями, в повреждённой упаковке, пробовать препараты на вкус и запах, пользоваться неисправными инструментами и оборудованием, медицинскими изделиями, не зарегистрированными в России.

Сопровождение пациента родными или близкими разрешат, если при этом число пассажиров скорой не превысит число мест в машине, установленных заводом-изготовителем.

При возгорании машины во время вызова медики обязаны эвакуироваться вместе с больным, отойти на 10-15 метров и вызвать экстренные службы.

Работники инфекционных стационаров должны коротко стричь ногти, всегда держать руки в чистоте, в том числе при обслуживании наркозных аппаратов. Они не должны носить одежду из синтетических материалов, чтобы избежать накопления статических электрозарядов, а также обязаны снимать перед работой металлические предметы и украшения.

Стоматологам рекомендовано повышать уровень освещенности рабочего места не более чем в 10 раз. Минтруд подчеркнул, что нельзя закреплять лампы «с помощью веревок и ниток, подвешивать светильники непосредственно на электрических проводах запрещено».

Сотрудникам психиатрических и наркологических отделений надо воспринимать грубость и агрессию пациентов как клинические проявления болезни. К потенциально опасным пациентам нельзя поворачиваться спиной, находясь рядом, контактировать на расстоянии вытянутой руки и желательно в присутствии второго медработника. В помещениях для осмотра не должно быть тяжелых и острых предметов. Кабинеты данных отделений стоит оснастить сигнальной кнопкой на случай неадекватного поведения пациента. Медики также должны помогать друг другу в соответствии с инструкцией. Если принятых мер недостаточно, надо вызывать полицию.

В мужских отделениях медперсоналу запрещено носить короткие юбки и одежду с глубоким декольте, волосы должны быть зачесаны и убраны под головной убор. Также запрещены яркая косметика, вызывающая бижутерия и парфюмерия, шейные платки и галстуки, висячие украшения, длинные ногти, обувь на высоком каблуке.
77
#врачи

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