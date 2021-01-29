Население России сократилось на полмиллиона впервые за 15 лет

Население России впервые за последние 15 лет сократилось более чем на полмиллиона человек в год.





Последний раз столь существенное сокращение было зафиксировано в 2005 году, когда население снизилось со 143,8 млн человек до 143,2 млн человек на начало 2006 года, - передает



В 2018 и 2019 годах население сокращалось примерно на 100 тысяч человек. До 2018 года последний раз население в РФ сокращалось в 2008 году, а после него девять лет подряд росло, достигнув максимума в 146,9 млн человек на начало 2018 года.



Численность населения на 1 января 2021 года стала минимальной с начала 2014 года - тогда она составляла 143,7 млн, а после присоединения Крыма на начало 2015 года численность населения РФ выросла до 146,3 млн человек (до этого 146,3 млн человек было в стране последний раз в 2001 году, а минимум был достигнут в начале 2009 года - 142,7 млн человек).



Летом прошлого года глава государства Владимир Путин подписал указ, по которому к 2030 году в РФ должен быть обеспечен устойчивый рост численности населения с учетом миграции.



Осенью минувшего года российские власти резко ухудшили прогноз по убыли населения РФ. По прогнозам правительства, через 5 лет число жителей страны может сократиться на 1,2 млн, - пишет



По словам директора Института демографии ВШЭ Анатолия Вишневского, при снижающемся коэффициенте рождаемости общая численность населения России в условиях естественной убыли населения может расти только за счет мигрантов. Но без экономического роста даже Россия не сможет достичь необходимых масштабов миграции, - считает эксперт. Население России к началу 2021 года составляло 146 238 185 человек. По состоянию на 1 января 2020 года население РФ составляло 146 748 643 человека. Получается, что за минувший год число россиян уменьшилось на 510 458 человек, - сообщается в публикации о предварительной оценке численности населения страны на начало года на сайте Росстата Последний раз столь существенное сокращение было зафиксировано в 2005 году, когда население снизилось со 143,8 млн человек до 143,2 млн человек на начало 2006 года, - передает "Интерфакс" В 2018 и 2019 годах население сокращалось примерно на 100 тысяч человек. До 2018 года последний раз население в РФ сокращалось в 2008 году, а после него девять лет подряд росло, достигнув максимума в 146,9 млн человек на начало 2018 года.Численность населения на 1 января 2021 года стала минимальной с начала 2014 года - тогда она составляла 143,7 млн, а после присоединения Крыма на начало 2015 года численность населения РФ выросла до 146,3 млн человек (до этого 146,3 млн человек было в стране последний раз в 2001 году, а минимум был достигнут в начале 2009 года - 142,7 млн человек).Летом прошлого года глава государства Владимир Путин подписал указ, по которому к 2030 году в РФ должен быть обеспечен устойчивый рост численности населения с учетом миграции.Осенью минувшего года российские власти резко ухудшили прогноз по убыли населения РФ. По прогнозам правительства, через 5 лет число жителей страны может сократиться на 1,2 млн, - пишет Полит.ру По словам директора Института демографии ВШЭ Анатолия Вишневского, при снижающемся коэффициенте рождаемости общая численность населения России в условиях естественной убыли населения может расти только за счет мигрантов. Но без экономического роста даже Россия не сможет достичь необходимых масштабов миграции, - считает эксперт.