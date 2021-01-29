«Зеленая волна» на проспекте Победы есть или нет?

GOROD48 решил на месте проверить, как на проспекте Победы работает обещанная «зеленая волна». Для этого мы проехали по магистрали с председателем городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства Николаем Дергуновым.

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Чиновник сходу пояснил, что в классическом понимании (когда проезжаешь все светофоры) «зеленой волны» на проспекте Победы не будет.



— Классическая «зеленая волна» устраивается на прямых участках. А здесь несколько перекрестов, самый сложный, с улицей Механизаторов, по которой едет огромный поток транспортных средств. Наша цель — сделать максимально комфортным проезд автомобилей для всех участников дорожного движения, — пояснил Николай Дергунов.



И речь идет о настройке «умных» светофоров от площади Победы до площади Кольцевой. На второй части проспекта (которую реконструировали в 2019 году) установлены обычные светофоры.



Мы проехали по проспекту Победы около двух часов дня. Двигались от площади Победы до площади Кольцевой со скоростью около 60 км/ч. Проехав два светофора, на перекрестке с улицей Доватора встали на красный.



Тут на защиту Николая Дергунова выступил водитель Виктор Шаров, сообщив, что «это нормально», при этом тут же раскритиковал работу светофоров на других участках дороги.



На перекрестке с улице Доватора работали сотрудники предприятия «Горсвет», устанавливали специальные датчики, которые будут считать количество проезжающих (или стоящих) автомобилей.



— Если сейчас все светофоры объединены в одну систему и под каждый разработан свой план работы, то после установки датчиков, на основании их данных, можно будет точечно настраивать светофоры, — пояснил Николай Дергунов.



Самый сложный (по оценке Николая Дергунова) перекресток с улицей Механизаторов мы проехали на зеленый свет, хотя перед нами скопилось некоторое количество машин. Выезжая на Кольцевую также впереди увидели скопление автомобилей, но светофор мы проехали, не остановившись. В результате от площади до площади доехали за четыре минуты.



— Мы с вами проехали все на зеленый кроме одного светофора - это достаточно большое достижение. Если вспоминать ноябрь–декабрь, такого не было. Работа проведена огромная, — похвалился председатель дорожного департамента.



— Что надо делать водителю, чтобы без проблем проехать проспект Победы?



— Не нарушать скоростной режим. Да, пробки бывают. Есть такое понятие, как час пик, когда на определенную магистраль приезжает большое количество автомобилей. Наша задача сделать стоянку машин у светофоров максимально короткой. Сегодня с улицы Механизаторов мы выпускаем не меньше 90% транспорта за одну фазу работы светофора. Я считаю — это достижение.



По проспекту Победы с Николаем Дергуновым мы ездили днем. Вы бы вечером попробовали, особенно в пятницу, наверняка скажут читатели. Кстати, пробка в прошлую пятницу, 22 января, по данным Николая Дергунова, случилась из-за ДТП.



— Так пробки на проспекте Победы закончились или снова будут?



— Давайте отвечу так. Очень хочу верить, что заторов не будет, и система справится с автомобильной нагрузкой.



— А если заторы опять начнутся, что будете делать?



— Мы работу не остановили. Вы видели, что до сих пор идут работы. Мы мониторим ситуацию. Внесение изменений в режим светофорных объектов возможно онлайн и мы за этим следим, — сказал чиновник.



Работу умных светофоров по аналогии с проспектом Победы планируется наладить и на улице Баумана.