Общество

сегодня, 15:25

Шестидневка липецким школам не грозит

4 874
#школа #образование
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Шестидневка липецким школам не грозит

Слухи о шестидневке появились из-за эпидемиологической ситуации.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, Министерство просвещения опровергло информацию о всеобщем переходе на шестидневное обучение в российских школах.

- Информация о тотальном переходе школ на шестидневное обучение, распространяемая в ряде СМИ и социальных медиа, а также тиражируемая в родительских чатах, не соответствует действительности, - отметили в пресс-службе. - Вопросы утверждения учебного плана, учебного графика и режима занятий законом об образовании отнесены к полномочиям школы, и никаких нормативных изменений в этой части нет и не планируется. У школ, как подчёркнул министр просвещения Сергей Кравцов, есть достаточно механизмов для выстраивания образовательного процесса таким образом, чтобы, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, школьники полноценно осваивали учебную программу в соответствии с учебным планом, а школы не допускали в этом процессе перегрузки детей. Это вариативные механизмы, которые были и остаются у школ, и соответствующие рекомендации направлены во все регионы.

Добавим, что сейчас в Липецкой области около 80% школ - на пятидневном обучении.
4 874
#школа #образование
1

Комментарии (4)

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народ

22 минуты назад
знания наших детей никого не интересуют. даже учителей. главное - что на митинги не ходили и поменьше думали
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35 минут назад
А, ты это расскажи тем, кто посещает кружки, спорт, и другие внешкольные занятия. И да, спроси у властей, где новые ДК и детские дома творчества, вместо новых рынков и тц, и церквей.
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36 минут назад
А когда переведут с 6 на 5 дней?
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А

сегодня, 15:40
Плохо, что не грозит... Теперь ещё больше будут шляться по ТРЦ...
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