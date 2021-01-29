Шестидневка липецким школам не грозит

Слухи о шестидневке появились из-за эпидемиологической ситуации.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, Министерство просвещения опровергло информацию о всеобщем переходе на шестидневное обучение в российских школах.



- Информация о тотальном переходе школ на шестидневное обучение, распространяемая в ряде СМИ и социальных медиа, а также тиражируемая в родительских чатах, не соответствует действительности, - отметили в пресс-службе. - Вопросы утверждения учебного плана, учебного графика и режима занятий законом об образовании отнесены к полномочиям школы, и никаких нормативных изменений в этой части нет и не планируется. У школ, как подчёркнул министр просвещения Сергей Кравцов, есть достаточно механизмов для выстраивания образовательного процесса таким образом, чтобы, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, школьники полноценно осваивали учебную программу в соответствии с учебным планом, а школы не допускали в этом процессе перегрузки детей. Это вариативные механизмы, которые были и остаются у школ, и соответствующие рекомендации направлены во все регионы.



Добавим, что сейчас в Липецкой области около 80% школ - на пятидневном обучении.

