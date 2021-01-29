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В Липецкую область возвращается снег

2 914
#снегопад
В Липецкую область возвращается снег

30 января Липецкая область окажется в тылу западного циклона – пройдет снег. 31 января и 1 февраля очередной циклон принесет осадки – местами сильные. 

Ветер будет усиливаться до 15-20 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят: 30 января и 1 февраля – 3-4 градуса мороза, что на 6-7 градусов выше нормы, 31 января – 2 градуса мороза, что на 9 градусов выше нормы.   

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью временами снег, местами метель, налипание мокрого снега, днем местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер южный, 8-13 м/сек, ночью местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью составит от 2 до 7 градусов мороза, днем будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью снег, днем слабый снег. Температура ночью составит от 4 до 6 градусов мороза, днем ожидается от 0 до 2 градусов мороза. 

День 30 января стал самым теплым в Липецке в 1915 году, тогда в городе было +4 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 33 градуса мороза.
2 914
#снегопад

Комментарии (2)

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Наталья

12 минут назад
"везет" же коммунальщикам!!!!
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гость

57 минут назад
Что толку что он возвращается, и опять расстает! Не дает покататься на лыжах сколько хочешь!
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