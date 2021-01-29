В Липецкую область возвращается снег

30 января Липецкая область окажется в тылу западного циклона – пройдет снег. 31 января и 1 февраля очередной циклон принесет осадки – местами сильные.

Ветер будет усиливаться до 15-20 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят: 30 января и 1 февраля – 3-4 градуса мороза, что на 6-7 градусов выше нормы, 31 января – 2 градуса мороза, что на 9 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью временами снег, местами метель, налипание мокрого снега, днем местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер южный, 8-13 м/сек, ночью местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью составит от 2 до 7 градусов мороза, днем будет от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью снег, днем слабый снег. Температура ночью составит от 4 до 6 градусов мороза, днем ожидается от 0 до 2 градусов мороза.



День 30 января стал самым теплым в Липецке в 1915 году, тогда в городе было +4 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 33 градуса мороза.

