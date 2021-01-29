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32 минуты назад
Россия возобновит полеты в Грецию и Сингапур
Правительство России приняло решение о возобновлении с 8 февраля авиасообщения с Грецией и Сингапуром.
С 8 февраля РФ возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром, - сообщили в Оперштабе по предупреждению распространения коронавируса.
Рейсы по маршруту Москва-Афины будут осуществляться два раза в неделю, а в Сингапур из Москвы — трижды в неделю.
Полеты в Сингапур и Грецию из России были приостановлены еще весной 2020 года в разгар эпидемии.
С 8 февраля также возобновятся международные перелеты из ряда городов страны, в числе которых Астрахань, Иркутск, Махачкала, Екатеринбург, Нижний Новгород, Пермь, Хабаровск, Минеральные Воды.
Сейчас из России можно вылететь в 19 стран. В числе последних государств, куда разрешили полеты, Финляндия, Вьетнам, Катар и Индия.
Помимо этого по решению Оперштаба с 8 февраля будет увеличено число регулярных рейсов в Египет из аэропортов России, из которых возобновлены международные полёты, с частотой не более одного рейса в неделю из каждого аэропорта, - говорится в пресс-релизе Правительства РФ.
Рейсы по маршруту Москва-Афины будут осуществляться два раза в неделю, а в Сингапур из Москвы — трижды в неделю.
Полеты в Сингапур и Грецию из России были приостановлены еще весной 2020 года в разгар эпидемии.
С 8 февраля также возобновятся международные перелеты из ряда городов страны, в числе которых Астрахань, Иркутск, Махачкала, Екатеринбург, Нижний Новгород, Пермь, Хабаровск, Минеральные Воды.
Сейчас из России можно вылететь в 19 стран. В числе последних государств, куда разрешили полеты, Финляндия, Вьетнам, Катар и Индия.
Помимо этого по решению Оперштаба с 8 февраля будет увеличено число регулярных рейсов в Египет из аэропортов России, из которых возобновлены международные полёты, с частотой не более одного рейса в неделю из каждого аэропорта, - говорится в пресс-релизе Правительства РФ.