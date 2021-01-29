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сегодня, 12:42

Прокуратура потребовала устранить нарушения в скандальном доме на улице Ударников

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#прокуратура #строительство
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Прокуратура потребовала устранить нарушения в скандальном доме на улице Ударников

Надзорное ведомство внесло представление в адрес застройщика.

GOROD48 уже писал о том, что липчанам хотели сдать недоделанные квартиры в доме № 24 на улице Ударников. После этой публикации прокуратура Советского района Липецка провела проверку.

— Вопреки положениям закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов» строительной организацией не обеспечиваются требования о передаче помещений надлежащего качества. Так, осмотр показал, что в отдельных квартирах имеются строительные недостатки и дефекты: наличие открытых, незаделанных гнезд, борозд, отверстий, с открыто проложенными силовыми кабелями и проводами; имеются отдельные участки стен без отделки и закрытых коробами инженерных коммуникаций и т. д. В одной из квартир следы возгорания и массовые отложения копоти, — сообщили в ведомстве.

По итогам проверки прокуратурой района застройщику внесено представление об устранении нарушений законности, исполнение требований которого взято на особый контроль.
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#прокуратура #строительство
1

Комментарии (1)

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житель

52 минуты назад
По ходу стену несущую надо перекладывать.
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