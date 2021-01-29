Раздельный сбор доступен на 70% контейнерных площадок.

В настоящий момент регоператор «ЭкоПром-Липецк» обслуживает свыше 1000 контейнеров для раздельного сбора. Только за 2020 год компания закупила 500 сеток для накопления пластика.

Для липчан доступны 3 вида контейнеров для сортировки отходов:



- желтые или оранжевые сетчатые для ФЛАКОНОВ И БУТЫЛОК с маркировкой 1 (ПЭТ/PET) и 2 (ПНД/HDPE);



- синие пластиковые контейнеры для сухих отходов: пакеты и пленка с маркировкой 2 (ПНД/HDPE) и 4 (ПВД/LDPE), алюминиевые и жестяные банки, бумага, картон, стеклянная тара, упаковка Tetra Pak;



- синие сетчатые контейнеры для сбора упаковки тетрапак. Там, где таких контейнеров нет, упаковку Tetra Pak можно смело выбрасывать в синие пластиковые контейнеры.

Перед тем, как отправить упаковку пищевых продуктов на переработку, необходимо освободить ее от содержимого и смять. Пластик с маркировками 3 (ПВХ/PVC), 5 (ПП/PP), 6 (ПС/PS), 7 - OTHER не отбирается, и, соответственно, не отправляется на переработку.

В личном кабинете на сайте регоператора www.ecolipetsk.ru есть интерактивная карта расположения площадок, которые оборудованы емкостями для раздельного сбора. Из 975 площадок, 700 имеют один или два вида контейнеров для разделения отходов. Это очень высокий показатель. Развитие инфраструктуры раздельного сбора в регионе было отмечено рейтингом Greenpeace: Липецк занял 4 место в рейтинге по развитию системы раздельного сбора отходов среди городов с полумиллионным населением.

Каждый вид вторсырья забирается отдельным рейсом. Быстрее всего наполняются сетки для пластика, и процент «засора» посторонними отходами там значительно меньше, чем в емкостях для «сухих» отходов или сетках для Tetra Pak.

Собранное вторсырье направляются на завод по обработке, там происходит досортировка по фракциям. Затем подготовленное вторсырье отправляют переработчикам.

«Приятно отметить, что все больше липчане понимают важность и необходимость раздельного сбора, возросла активность жителей в этом вопросе.

Надеемся, что разделение отходов и забота об экологии станет неотъемлемой частью жизни каждого. Со своей стороны мы будем способствовать дальнейшему развитию инфраструктуры для разделения отходов. В перспективе, планируем каждую площадку оборудовать специальными контейнерами», - прокомментировали в пресс-службе «ЭкоПром-Липецк».



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