Общество

11 минут назад

Липчане стали меньше жаловаться в прокуратуру на коммунальщиков

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#прокуратура #ЖКХ
Липчане стали меньше жаловаться в прокуратуру на коммунальщиков

За последние несколько лет количество жалоб в надзорное ведомство сократилось примерно на четверть.

Накануне на совещании по итогам деятельности управляющих компаний в прошедшем году губернатор Игорь Артамонов рекомендовал обращаться в прокуратуру и суд, в случае плохой работы коммунальщиков.

— Не надо цацкаться! Возьмем порыв трубы у «Ривьеры» в прошлую субботу. Если там нарушен норматив ремонта, почему я должен читать сообщения о том, что люди с маленькими детьми сидят без воды? Каждая такая ситуация должна заканчиваться обращением в прокуратуру и суд! Тогда мы приведем в чувство всех наших партнеров.

Между тем, в прокуратуре количество жалоб на тему ЖКХ снижается уже несколько лет.

В 2017 году поступило 1 177 жалоб, из них было удовлетворено 352.
В 2018 году поступило 1 223 жалобы, из них было удовлетворено 355.
В 2019 году поступило 1 068 жалоб, из них было удовлетворено 200.
В 2020 году поступило 874 жалобы, из них было удовлетворено 200.

Причем, судя по этой статистике, удовлетворяется только каждая четвертая жалоба. В пресс-службе прокуратуры области это связывают с тем, что в надзорном ведомстве в жалобах липчан далеко не всегда усматривают нарушение законодательства.

— Прокуроры обязаны реагировать на бездействие контролирующих органов, которые уполномочены на устранение нарушений в сфере ЖКХ, — пояснила пресс-секретарь ведомства Татьяна Ткачева.

Больше всего жители региона недовольны работой управляющих компаний. Но причину снижения количества жалоб в ведомстве видят в том, что несколько лет подряд к управляющим компаниям применялись жесткие меры реагирования: крупные штрафы, лишение лицензий и дисквалификация руководителей. Стали ли действительно коммунальщики лучше работать, каждый липчанин может сам ответить на этот вопрос.
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#прокуратура #ЖКХ

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