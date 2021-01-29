В липецком автосалоне введена процедура банкротства из-за долга в 1,4 млрд рублей

Под наблюдение попала организация «Модус-Липецк».

Арбитражный суд ввел наблюдение и утвердил временного управляющего в деле о банкротстве компании «Модус-Липецк» (4825045592), занимающейся продажей легковых автомобилей. Следующее заседание по процессу назначено на 24 февраля.



Банкротство липецкого автосалона в 2019 году инициировала московская компания. Организация предоставляла липецкой компании кредиты. Общий объем долга, как утверждает истец, составляет 1,4 млрд рублей. Представители «Модус-Липецк» ходатайствовали об оставлении банкротного иска без рассмотрения по двум причинам. Во-первых, из-за моратория на возбуждение подобных дел по экономической обстановке из-за COVID-19. Во-вторых, из-за истечения срока исковой давности и недействительности заключенных договоров поручительства. Суд изучил позиции сторон и принял иск о банкротстве в производство. После изучения доказательств наличия долгов липецкого автосалона суд удовлетворил требования кредитора и включил 1,4 млрд рублей в третью очередь реестра требований кредиторов.



ООО «Модус-Липецк» было зарегистрировано в 2006 году с уставным капиталом в 50 000 рублей. Номинальная деятельность компании - торговля розничная легковыми автомобилями и легкими

автотранспортными средствами в специализированных магазинах.