Общество

38 минут назад

В липецком автосалоне введена процедура банкротства из-за долга в 1,4 млрд рублей

1 487
#банкротство #долг
В липецком автосалоне введена процедура банкротства из-за долга в 1,4 млрд рублей

Под наблюдение попала организация «Модус-Липецк».

Арбитражный суд ввел наблюдение и утвердил временного управляющего в деле о банкротстве компании «Модус-Липецк» (4825045592), занимающейся продажей легковых автомобилей. Следующее заседание по процессу назначено на 24 февраля.

Банкротство липецкого автосалона в 2019 году инициировала московская компания. Организация предоставляла липецкой компании кредиты. Общий объем долга, как утверждает истец, составляет 1,4 млрд рублей. Представители «Модус-Липецк» ходатайствовали об оставлении банкротного иска без рассмотрения по двум причинам. Во-первых, из-за моратория на возбуждение подобных дел по экономической обстановке из-за COVID-19. Во-вторых, из-за истечения срока исковой давности и недействительности заключенных договоров поручительства. Суд изучил позиции сторон и принял иск о банкротстве в производство. После изучения доказательств наличия долгов липецкого автосалона суд удовлетворил требования кредитора и включил 1,4 млрд рублей в третью очередь реестра требований кредиторов.

ООО «Модус-Липецк» было зарегистрировано в 2006 году с уставным капиталом в 50 000 рублей. Номинальная деятельность компании - торговля розничная легковыми автомобилями и легкими
автотранспортными средствами в специализированных магазинах.
1 487
#банкротство #долг

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Липчанин

35 минут назад
И что, уставной капитал копейки, все в аренде, найдут на несколько тысяч и отдадут приближенных. Пример СУ-5
ответить

Еще в рубрике

Липчане стали меньше жаловаться в прокуратуру на коммунальщиков
#прокуратура #ЖКХ
Липчане стали меньше жаловаться в прокуратуру на коммунальщиков

10 минут назад

Общество
В мэрии Липецка провели работу над ошибками нынешнего отопительного сезона
#энергетики #отключения #отопительный сезон
15
В мэрии Липецка провели работу над ошибками нынешнего отопительного сезона

сегодня, 10:36

Общество
В Липецком районе отремонтируют дороги во всех сельсоветах
#ремонт #дороги #тендер
6
В Липецком районе отремонтируют дороги во всех сельсоветах

сегодня, 10:31

Общество
В Липецке хотят реконструировать или построить пожарную часть
#Евгения Уваркина #МЧС
9
В Липецке хотят реконструировать или построить пожарную часть

сегодня, 10:14

Общество
Тротуары и дороги Липецка холодный ветер превратил в катки
#гололед
10
Тротуары и дороги Липецка холодный ветер превратил в катки

сегодня, 10:04

Общество
Ледяной дождь свёл на нет усилия елецких коммунальщиков
#гололед
4
Ледяной дождь свёл на нет усилия елецких коммунальщиков

сегодня, 09:21

Общество