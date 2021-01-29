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Умер народный артист СССР Василий Лановой

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#Лановой

Российский актер Василий Лановой скончался накануне в возрасте 87 лет.

Накануне поздно вечером супруга заслуженного артиста СССР Василия Ланового актриса Ирина Купченко сообщила о смерти мужа от коронавируса на 88-м году жизни.

"Василий Семенович скончался", - сказала она.

В начале января Лановой с женой были госпитализированы с COVID-19. У артиста было выявлено поражение 5% легких, поставлен диагноз "пневмония". Позднее у актера начались осложнения после коронавируса. 28 января Лановой в крайне тяжелом состоянии был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Накануне директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок сообщал ТАСС, что артист был переведен в реанимацию.

Свои соболезнования в связи со смертью заслуженного актера выразил глава столицы Сергей Собянин.

"Пришла горькая новость. Ушел из жизни великий артист, всенародно любимый актер Василий Семенович Лановой. Его мужественные и благородные герои стали кумирами миллионов зрителей. Образы, которые он создал в кино и в театре, невозможно забыть. Соболезную родным и близким Василия Семеновича. Светлая память", — написал мэр Москвы на своей странице в Instagram.

Василий Семёнович Лановой родился 16 января 1934 года в Москве в семье украинских крестьян. С 1957 года являлся артистом Государственного академического театра имени Е. Вахтангова, где играл роли Фортинбраса («Гамлет»), Маяковского («Конармия»), Цезаря («Антоний и Клеопатра»), Пушкина («Шаги Командора»), Троцкого («Брестский мир»), Джорджа Бернарда Шоу («Милый лжец») и многие другие. Одновременно снимался во множестве фильмов: «Павел Корчагин» (1957), «Алые паруса» (1961), «Война и мир» (1965—1968 гг.), «Офицеры» (1971), «Семнадцать мгновений весны» (1973), «Анна и Командор» (1974), «Дни Турбиных» (1976) и других. Был признанным мастером художественного слова. Его творческие программы включали поэзию А. Блока, А. Ахматовой, В. Маяковского, О. Берггольц, А. Пушкина и др. В 1983 году написал книгу «Счастливые встречи», а в 2004 году — книгу «Летят за днями дни». С 1985 года преподавал на кафедре сценической речи в Театральном институте имени Б. Щукина. Был профессором и заведующим этой кафедрой (1995). Более 20 лет возглавлял Международный детский кинофестиваль «Алые паруса Артека».
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#Лановой

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