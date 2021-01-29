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Российские студенты вернутся к обычному формату обучения с 8 февраля
Соответствующий приказ подписал глава Минобрнауки России Валерий Фальков.
Студенты российских высших учебных заведений смогут вернуться к традиционному очному формату занятий уже со следующего понедельника, 8 февраля. Приказ о возвращении учащихся вузов с дистанционного к обычному формату обучению подписал глава Минобрнауки России Валерий Фальков, - говорится на сайте ведомства.
Документ подразумевает подготовку ректоров вузов к приему студентов, а также обеспечение профилактики распространения коронавирусной инфекции с учетом мнения студенческих советов и по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора, а также особенностей распространения заболевания в конкретном регионе.
Учебным заведениям рекомендовано создать условия для гигиенической обработки рук антисептическими средствами, обеспечить контроль температуры тела бесконтактным способом всех лиц, входящих в организацию, соблюдение масочного режима и социального дистанцирования, проветривание учебных помещений во время перерывов, а также не допускать в вуз лица с признаками инфекционных заболеваний. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, согласно приказу, вузы должны быть готовы возобновить ограничительные меры, связанные с организацией учебного процесса.
Все должны будут носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. При входе в помещение, столовые и санузлы разместят емкости с антисептиками. Также у входящих в здания будут мерить температуру, людей с признаками инфекционных заболеваний к занятиям не допустят. Во время перерывов аудитории необходимо проветривать, - передает РИА Новости со ссылкой на приказ Минобрнауки.
Переход к очному формату обучения стал одним из основных вопросов заседания Совета Российского Союза ректоров, которое Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков провел накануне. В ходе мероприятия глава Минобрнауки России поручил инициативной группе ректоров оперативно подготовить аналитический доклад с фокусом на проверку и восполнение знаний студентов. Также Валерий Фальков обратил внимание ректорского сообщества на актуальные вопросы взаимодействия с иностранными студентами и их реинтеграцию в полноценный учебный процесс после того, как будут сняты соответствующие ограничения.
Приказ вступает в силу со следующего воскресенья, 7 февраля, но фактически вузы вернутся к очному режиму с рабочего понедельника, 8 февраля.
Документ подразумевает подготовку ректоров вузов к приему студентов, а также обеспечение профилактики распространения коронавирусной инфекции с учетом мнения студенческих советов и по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора, а также особенностей распространения заболевания в конкретном регионе.
Учебным заведениям рекомендовано создать условия для гигиенической обработки рук антисептическими средствами, обеспечить контроль температуры тела бесконтактным способом всех лиц, входящих в организацию, соблюдение масочного режима и социального дистанцирования, проветривание учебных помещений во время перерывов, а также не допускать в вуз лица с признаками инфекционных заболеваний. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, согласно приказу, вузы должны быть готовы возобновить ограничительные меры, связанные с организацией учебного процесса.
Все должны будут носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. При входе в помещение, столовые и санузлы разместят емкости с антисептиками. Также у входящих в здания будут мерить температуру, людей с признаками инфекционных заболеваний к занятиям не допустят. Во время перерывов аудитории необходимо проветривать, - передает РИА Новости со ссылкой на приказ Минобрнауки.
Переход к очному формату обучения стал одним из основных вопросов заседания Совета Российского Союза ректоров, которое Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков провел накануне. В ходе мероприятия глава Минобрнауки России поручил инициативной группе ректоров оперативно подготовить аналитический доклад с фокусом на проверку и восполнение знаний студентов. Также Валерий Фальков обратил внимание ректорского сообщества на актуальные вопросы взаимодействия с иностранными студентами и их реинтеграцию в полноценный учебный процесс после того, как будут сняты соответствующие ограничения.
Приказ вступает в силу со следующего воскресенья, 7 февраля, но фактически вузы вернутся к очному режиму с рабочего понедельника, 8 февраля.