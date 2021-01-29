Общество

8 минут назад

В Липецком районе отремонтируют дороги во всех сельсоветах

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#ремонт #дороги #тендер
В Липецком районе отремонтируют дороги во всех сельсоветах

Чиновники объявили 12 тендеров на ремонт дорог.

Комитет экономического развития и аграрной политики администрации Липецкого района объявил серию закупок на дорожные ремонты на территории района в 2021 году. Чиновники запустили сразу 12 электронных аукционов. Их сумма варьируется от 6,3 до 8,8 млн рублей. Общий объем средств, который готовы заплатить за дорожные ремонты, составляет почти 94 млн рублей.

Ремонт автомобильных дорог охватит территории следующих сельсоветов: Боринский, Большекузьминский,Васильевский, Вербиловский, Введенский,Грязновский, Ивовский, Косыревский, Падовский, Стебаевский, Круто-Хуторской, Сырский, Частодубравский, Кузьмино-Отвержский, Ленинский, Лубновский, Новодеревенский, Тележенский, Новодмитриевский, Пружинский, Сенцовский. То есть дороги будут обновлены во всех сельсоветах района, которых 21.

Подрядчиков на дорожные ремонта планируют определить в первой декаде февраля. Услуги будут оплачены из бюджета Липецкого района и региональной казны. Подрядчики должны будут приступить к работам 12 апреля и сдать объекты к 1-15 июля.
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#ремонт #дороги #тендер

Комментарии (2)

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Skrip

4 минуты назад
Интернет в каждый сельский дом провели,теперь за дороги взялись
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.

5 минут назад
А у нас в сельсовете ламинат лежит.
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