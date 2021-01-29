Орудующие в парке вандалы попали на видео

За этот месяц на входе в Петровский парк в Ельце дважды били фонари, которые установили только в конце прошлого года.

Вандалы продолжают орудовать в парках Липецкой области. Так, в Ельце только за этот месяц несколько раз били фонари на входе в Петровский парк.Первое нападение на фонарь произошло еще 8 января около 02:28 ночи: судя по записи с камер наблюдения, уличное освещение чем-то помешало неизвестному мужчине, с которым была девушка. После того, как мужчина разбил фонарь, посыпались искры и весь парк был обесточен до утра.Второй фонарь у этого же входа разбили двое подростков 21 января около 04:33 утра. В качестве орудия они использовали снежки и ледяные глыбы.Как пояснили GOROD48 в пресс-службе мэрии Ельца, фонари на входе в Петровский парк только в конце прошлого года установил подрядчик, который делает забор в парке. Администрацией города работы со стороны подрядчика пока не приняты – сроки контракта не истекли. И без фонарей их принимать не будут.- Сейчас подрядчик выясняет стоимость повреждённых элементов уличного освещения и готовит заявление в правоохранительные органы, - отметили в пресс-службе мэрии Ельца.