В Липецке хотят реконструировать или построить пожарную часть

Большой ремонт или новая стройка предполагаются в Советском районе города.

Глава администрации Липецка Евгения Уваркина рассказала в Instagram об итогах посещения пожарной части, расположенной на улице Московской. Мэр Липецка пришла к выводу, что здание МЧС нуждается, как минимум, в реконструкции, а, как максимум, для спасателей нужно строить новое помещение.



- Я увидела, в каких условиях сотрудникам МЧС приходится работать. Территория части нуждается в благоустройстве, а помещения – в ремонте. Ведь, несмотря на то, что в зоне выезда пожарных более 400 многоквартирных домов, высотная техника на участке просто не помещается. Нет возможности здесь поставить и габаритные пожарные машины, чьи баки вмещают в разы больше воды, чем обычные. Над повышением безопасности липчан город и региональное управление МЧС должны работать вместе. Поэтому мы обсудили возможные варианты решения проблемы. Их два – реконструировать существующее здание или построить новое на территории округа, - написала Евгения Уваркина.



Мэр Липецка отметила, что вопрос будет детально прорабатываться. Она надеется на его скорое решение.