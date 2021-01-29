Общество

25 минут назад

В Липецке хотят реконструировать или построить пожарную часть

5 269
#Евгения Уваркина #МЧС
В Липецке хотят реконструировать или построить пожарную часть

Большой ремонт или новая стройка предполагаются в Советском районе города.

Глава администрации Липецка Евгения Уваркина рассказала в Instagram об итогах посещения пожарной части, расположенной на улице Московской. Мэр Липецка пришла к выводу, что здание МЧС нуждается, как минимум, в реконструкции, а, как максимум, для спасателей нужно строить новое помещение.

- Я увидела, в каких условиях сотрудникам МЧС приходится работать. Территория части нуждается в благоустройстве, а помещения – в ремонте. Ведь, несмотря на то, что в зоне выезда пожарных более 400 многоквартирных домов, высотная техника на участке просто не помещается. Нет возможности здесь поставить и габаритные пожарные машины, чьи баки вмещают в разы больше воды, чем обычные. Над повышением безопасности липчан город и региональное управление МЧС должны работать вместе. Поэтому мы обсудили возможные варианты решения проблемы. Их два – реконструировать существующее здание или построить новое на территории округа, - написала Евгения Уваркина.

Мэр Липецка отметила, что вопрос будет детально прорабатываться. Она надеется на его скорое решение.
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#Евгения Уваркина #МЧС

Комментарии (5)

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житель

6 минут назад
Машины надо заменить,как не стыдно!Музейные экспонаты,себе то чиновники, * покупают!
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Skrip

6 минут назад
Видимо скоро стартует набор волонтеров.
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Смотрящий

7 минут назад
Уже и туда добралась!
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Animal Planet.

14 минут назад
Как бы не вышло также как с парками.
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