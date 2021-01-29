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сегодня, 09:21

Ледяной дождь свёл на нет усилия елецких коммунальщиков

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#гололед
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Ледяной дождь свёл на нет усилия елецких коммунальщиков

Пешеходов просят быть осторожнее на тротуарах, а водителей — на дорогах.

Глава администрации Ельца Евгений Боровских обратился к горожанам через Instagram. Мэр сообщил, что усилия елецких коммунальщиков этой ночью свел на нет ледяной дождь.

- Коммунальные службы работали всю ночь, посыпая дороги, а дворники вышли утром посыпать песко-соляной смесью и тротуары. Но продолжавшийся всю ночь ледяной дождь сводит в значительной степени на нет все усилия, образуя тут же новую ледяную корку. Прошу вас быть очень внимательными и острожными на дорогах и тротуарах этим утром, - написал Евгений Боровских.
2 891
#гололед
1

Комментарии (2)

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Мы из Ельца

27 минут назад
Коммунальщики в Ельце не работают.Главе нужно брать всех чиновников и выводить в город,пусть посыпают тротуары песком,хоть какая то польза от них будет.
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Пенсионер

55 минут назад
Взят что Липецк что Елец, раньше коммунальщики сыпали кучки с песком в перемешку с солью где через 500- 700 метров были свалены. И дворники растаскивали его по своим участкам посыпая дорожки им. Сейчас где эти кучи ? Чтоб дворники его рассыпали, соль что выдаётся им они что гераклы чтоб таскать такое количество этой соли а если участок не один у дворника что это наверняка.
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