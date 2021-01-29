Ледяной дождь свёл на нет усилия елецких коммунальщиков

Пешеходов просят быть осторожнее на тротуарах, а водителей — на дорогах.

Глава администрации Ельца Евгений Боровских обратился к горожанам через Instagram. Мэр сообщил, что усилия елецких коммунальщиков этой ночью свел на нет ледяной дождь.



- Коммунальные службы работали всю ночь, посыпая дороги, а дворники вышли утром посыпать песко-соляной смесью и тротуары. Но продолжавшийся всю ночь ледяной дождь сводит в значительной степени на нет все усилия, образуя тут же новую ледяную корку. Прошу вас быть очень внимательными и острожными на дорогах и тротуарах этим утром, - написал Евгений Боровских.