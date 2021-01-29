сегодня, 09:06
За сутки в Липецкой области выявлено более двух тысяч нарушений правил движения
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области не было аварий, в которых пострадали люди.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли шестерых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 61.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1894 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
Также зафиксировано 29 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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