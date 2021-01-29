За сутки в Липецкой области выявлено более двух тысяч нарушений правил движения

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области не было аварий, в которых пострадали люди.



Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 28 января автоинспекторы выявили 2341 нарушение ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли шестерых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 61. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1894 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки. Также зафиксировано 29 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.