Происшествия

сегодня, 09:06

За сутки в Липецкой области выявлено более двух тысяч нарушений правил движения

1 588
#авария #ДТП
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За сутки в Липецкой области выявлено более двух тысяч нарушений правил движения

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области не было аварий, в которых пострадали люди.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 28 января автоинспекторы выявили 2341 нарушение ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли шестерых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 61.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1894 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

Также зафиксировано 29 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

1 588
#авария #ДТП
1

Комментарии (1)

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007

сегодня, 09:32
Не мудрено с такими дорогами,ГИБДД- инспекция безопасного движения обязана реагировать на ямы
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